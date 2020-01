Nacional Futebol Clube disputará Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020

Manaus- Com vaga para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, a equipe do Nacional Futebol Clube vai contar com o apoio do Governo do Estado neste desafio. As passagens aéreas para participar da competição foram viabilizadas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). A delegação amazonense será composta por 25 integrantes, entre eles, 20 atletas e cinco membros da comissão técnica.

Com início no dia 2 de janeiro e término no dia 25 do mesmo mês (ocasião em que é comemorado o aniversário da cidade de São Paulo), a Copinha, como é mais conhecida a principal competição de base do país, será disputada por 128 times, divididos em 32 grupos. Representante do Amazonas, o Nacional faz parte do grupo 6, juntamente com as equipes Velo Clube - SP, Paraná - PR e RB Brasil - SP.

O grupo azulino chega em solo paulista na próxima quarta-feira (1º), e fará sua estreia na sexta-feira (3), às 19h15 (horário de Brasília), contra o Paraná - PR, no estádio Benito Agnello Castelani, na cidade sede, em Rio Claro - SP. O segundo desafio do Leão da Vila Municipal será no dia 6 de janeiro, às 17h (horário de Brasília), contra o Velo Clube - SP. Já no dia 9 de janeiro, o Nacional jogará contra o RD Brasil, às 17h, finalizando a 1ª fase.

De acordo com o técnico da equipe, José Ribamar, os treinos para a competição tiveram início em setembro e desde lá a equipe segue firme em busca de um resultado positivo na competição. “Os atletas que irão participar da Copinha já foram definidos e na tarde desta sexta-feira (27) faremos a divulgação da lista de convocados, após o treino, no CT do Nacional. Além do trabalho específico, que nestes últimos três dias estão apenas em fase de ajustes, também participamos do Amazonense Sub-21, que serviu como uma preparação complementar para a competição”, avaliou.

O diretor-presidente da Faar, Caio André de Oliveira, falou sobre a importância do incentivo ao esporte de base. “Investir no esporte é de fundamental importância, principalmente quando se fala em esporte de base, que são aqueles atletas que já estão sendo desenvolvidos para aperfeiçoar ainda mais a modalidade que está sendo praticada. Desde já estamos torcendo pelos melhores resultados na competição e confiantes na força dos representantes amazonenses”, destacou.

Expectativa

Para o chefe da delegação amazonense, Thiago Durante, as expectativas para a Copa São Paulo são as melhores. “Acredito que o Nacional fez um bom trabalho preparando a equipe e a expectativa é a melhor possível. O objetivo maior nesse primeiro momento é passar para a 2ª fase, algo que não acontece há mais de 10 anos”, explicou.

Classificação

Para ter o direito de participar da Copinha, o Nacional chegou até às semifinais do Campeonato Amazonense Sub-19, ocasião em que garantiu uma vaga na final, ao derrotar a equipe do E.C. Tarumã po 4 a 3, no estádio Ismael Benigno (Colina), em julho deste ano. Mas a partida final não chegou a ser realizada, por conta de uma decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJDAM), datada do dia 11 de setembro de 2019 e lançada por meio de Nota Oficial no site da Federação Amazonense de Futebol (FAF), que decidiu considerar a equipe nacionalina como única finalista e, portanto, campeã da competição, tendo em vista a desclassificação, por decisão judicial, do time adversário do Nacional, na final.

*Com informações da assessoria