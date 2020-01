Manaus FC promove três jogadores da base para o time principal

Identificação da esquerda para a direira: Ivan Júnior, Paulo Henrique e Alex Santos | Foto: André Tobias

Manaus - O goleiro Paulo Henrique, o zagueiro Ivan Júnior e o atacante Alex Santos farão parte do elenco profissional do Manaus Futebol Clube em 2020, após bom desempenho durante a disputa do Campeonato Amazonense Sub-21. O trio estará à disposição do técnico Welington Fajardo a partir dos treinos de pré-temporada, que iniciam no dia 4 de janeiro.

Ivan Júnior voltará a figurar entre os profissionais após breve passagem em 2019. O jovem defensor, de 20 anos, será incorporado no elenco do Gavião do Norte para a disputa do 'Barezão 2020'. O zagueiro se mostra pronto para disputar vaga no time principal e define um foco: chegar à série B do Campeonato Brasileiro.

“Vou lutar pela titularidade. Sei que é difícil, são vários jogadores de qualidade. Darei o meu melhor para ajudar meus companheiros e, quem sabe, conquistar mais um acesso com a camisa do clube”, declarou o jogador mais “experiente” do trio.

Com passagens pela base dos times cariocas Madureira e Nova Iguaçu, Paulo Henrique retorna à capital amazonense para defender as cores do Manaus FC. “Espero aprender muito com o Jonathan e com o Gleibson, dois goleiros de imensa qualidade. Vou treinar e me dedicar ao máximo para estar no mesmo nível deles”, disse.

Mais novo dentre os jovens promovidos ao time profissional, Alex chamou atenção com suas atuações pelo time Sub-21 do Gavião do Norte. Com apenas 18 anos, ele comemora a chance de trabalhar ao lado de seus ídolos. “Estar ao lado de jogadores que me inspiram vai ser uma oportunidade única. Gosto muito do Rossini, me identifico com as características de jogo dele e não vejo a hora de começar a treinar”, afirmou.

A promoção do trio, que disputou o último Campeonato Amazonense Sub-21, ao elenco profissional, faz parte do planejamento traçado pela diretoria do clube para valorizar, dar oportunidades e assim, revelar talentos da casa.

“A base nos interessa e, desde a fundação do Manaus FC, nós buscamos integrar alguns garotos ao time principal, temporada a temporada, porque acreditamos no potencial desses jovens”, finalizou o presidente do Gavião, Luis Mitoso.

*Com informações da assessoria.