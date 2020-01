Flamengo tem plano para contratar Thiago Maia, diz site

O jogador Thiago Maia, de 22 anos, se destacou pelo Santos, foi campeão olímpico com o Brasil em 2016 e acabou negociado com o Lille por 14 milhões de euros em 2017. | Foto: Divulgação

O Flamengo se movimenta para fechar com seu terceiro reforço para 2020: trata-se do meio-campista Thiago Maia, do Lille, da França. A informação é do site GloboEsporte.com.

O jogador de 22 anos se destacou pelo Santos, foi campeão olímpico com o Brasil em 2016 e acabou negociado com o Lille por 14 milhões de euros em 2017.

O Flamengo pretende repetir a estratégia adotada no negócio por Pedro Rocha, e fechar com o ex-santista por empréstimo de um ano, com opção de compra ao término do contrato. Segundo a publicação, o clube carioca é cauteloso nas tratativas, mas espera avanço significativo na virada do ano. A ideia seria ter Thiago já no clube no dia 13 de janeiro. No momento, uma divergência no valor fixado por opção de compra é que seria o obstáculo.

Neste ano, por meio de entrevistas e posts nas redes sociais, Thiago Maia já deixou claro o desejo de um dia defender as cores do Flamengo.

Para a posição de Maia, o Flamengo conta com Gerson, Willian Arão, Piris da Motta, Hugo Moura e Vinicius Souza. No entanto, o jogador do Lille também tem facilidade para atuar mais avançado.

De olho em reforçar o elenco para 2020, o Rubro-Negro já contratou o atacante Pedro Rocha, ex-Cruzeiro e Grêmio, e o zagueiro Gustavo Henrique, do Santos.