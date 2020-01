Confira os bastidores dos times do AM às vésperas do 'Berezão' 2020

Manaus - Aproveitando o fim de ano em preparação para as competições que se iniciam em janeiro, o Em Tempo elencou, dentre os participantes da Série A do Campeonato Amazonense de 2020, o que os torcedores barés podem esperar do futebol amazonense, considerando contratações, mudanças no modelo de gestão e incorporação de jovens atletas que podem despontar no próximo ano; confira:

Amazonas FC

Fundado em maio de 2019, o Amazonas Futebol Clube (FC), quem tem como mascote uma onça-pintada, é o atual campeão da Série B do campeonato amazonense. De olho na temporada 2020, renovou com o técnico Ricardo Lecheva juntamente com outros 13 atletas que participaram da campanha do acesso à divisão principal.

Além do título da Segundinha, os torcedores da Onça-Pintada também comemoram a renovação do artilheiro Daivison. O atacante potiguar marcou cinco gols em cinco partidas disputadas com a camisa 9 do caçula do amazonense e é figurinha certa no álbum do "Barezão 2020".

Por outro lado, também já era esperado que o campeão da segunda divisão perdesse jogadores. O meia Willian Fazendinha, camisa 10 e titular absoluto, se transferiu para o Castanhal (PA) e vai disputar a primeira divisão do Campeonato Paraense na próxima temporada.

A assessoria do Amazonas FC alega estar esperando por detalhes para anunciar novos jogadores, que já estão apalavrados com o clube. A Onça-Pintada entra em campo na abertura do Campeonato Amazonense contra o Fast Clube, no dia 22 de janeiro, às 18h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul.

Nacional Fast Clube

Nacional Fast Clube em treino | Foto: Divulgação/Paulo Veiga

O ano do Fast Clube tinha tudo para terminar como começou: com a força toda. No entanto, embora tenha assegurado o título de campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense, o restante da temporada foi abaixo do esperado. Na temporada que vem, o time participa do Barezão, além da Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileirão Série D.

Além do desempenho a desejar em campo, o que acontece fora dele não favorece às expectativas do torcedor. Em 2019, o Fast teve seis treinadores em 27 partidas, com média de um treinador para um pouco menos de sete jogos. O "Rolo Compressor" teve também situações complicadas envolvendo jogadores, como nos casos do atacante Charles e do meia Leozinho, que denunciaram descasos por parte da diretoria do clube.

O Fast estreia contra o Amazonas FC, no dia 22 de janeiro, às 18h30 na Arena da Amazônia. Buscando se reinventar, sob o mantra de “Novo Fast”, a diretoria não tem economizado nas contratações. Até o momento da apuração, foram anunciados 21 jogadores para o técnico Wladimir Araújo; são eles:

Os goleiros Iago Salles e Gustavo Rangel, os zagueiros Guilherme Moller, Juninho Caliari, Eric Jordy e Carlinhos Rocha, os laterais Kayo, Emerson Tavares, Guilherme, Arthur Fernandes e Romarinho, os meias Diego Santos, Léo Mineiro, Paulinho, Ramonzinho, Vitinho e Willian Saroa, além dos atacantes Raylson, Ray, Luizão, Dudu e Caio John.

Iranduba FC

Com renome no futebol feminino, o Iranduba FC resolveu voltar à disputa também no futebol masculino em 2018. No mesmo ano conseguiu a conquista da Segundinha e o acesso à elite do futebol amazonense. Em 2019, fez uma campanha mediana, terminando na sétima colocação no primeiro turno e em quarto no segundo.

Para 2020, das poucas novidades, está o técnico Charles Guerreiro. Famoso quando jogador, Guerreiro está em sua segunda passagem pelo Norte do país, já que em 2014 esteve no comando do Princesa do Solimões. Em 2019 venceu o prêmio de melhor técnico do ano no "Troféu Camisa 13", uma das premiações mais populares do esporte paraense, por levar o Independente de Tucuruí até a final do campeonato regional.

O Iranduba tem investido nas pratas da casa para ter retorno mais rapidamente, com menor custo, em relação a contratações. Ao todo, oito jogadores da base do Hulk inciarão a próxima temporada no elenco profissional e serão avaliados pelo técnico Charles Guerreiro para integrar, ou não, o elenco.

As promessas do Iranduba que começarão a temporada no time principal são: o goleiro Henrique Bruno; o lateral-direito Ricardinho; o volante Lucas Vinícius; os meias Ramon, Lucas Andrade e Lúcio Rener; e os atacantes Andrel ‘Rodinha’ e Iran ‘Pit’.

O Hulk da Amazônia estreia no Barezão 2020 contra o Nacional, no dia 23 de janeiro. A partida acontece no Estádio Ismael Benigno, a "Colina", às 20h.

Manaus FC

O Manaus FC é tricampeão amazonense | Foto: Divulgação/Manaus FC

Após um 2019 memorável, o Gavião do Norte vem com tudo para definir sua hegemonia no futebol amazonense. Com o tricampeonato regional, o time comandado por Welington Fajardo vem com tudo para mais um título do Barezão, mas certamente o foco está na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O time ainda disputa a Copa do Brasil e a Copa Verde.

Um dos pontos positivos para a próxima temporada, excluindo contratações vindas de fora, é a manutenção de boa parte do elenco que esteve na campanha brilhante de 2019. Com exceção do ala Vitinho, revelação da base que foi emprestado para o futebol mineiro, as principais armas do Gavião do Norte na última temporada estarão na briga pelo tetra do Barezão.

O Gavião do Norte já anunciou seu elenco, com 22 jogadores para a disputa, mas algumas novidades ainda podem pintar até o início da competição, como a chegada de mais um zagueiro. A aposta do clube para "encorpar" o elenco é trabalhar a transição de jovens talentos das categorias de base para o time profissional.

Após finalizar a definição de um Centro de Treinamento para os jogadores jovens, a diretoria do Manaus FC sinalizou para quatro novos nomes, então não se assuste se ouvir falar de Breno Cleyton, Alex Santos, Yuri Moura e Carlos Germano despontando pelo Gavião em 2020.

O time entra em campo defendendo o título contra o São Raimundo, no dia 22 de janeiro, às 20h30, na Arena da Amazônia.

Penarol Atlético Clube

O Penarol terminou o Campeonato Amazonense de 2019 na quarta colocação, com oito vitórias, dois empates e seis derrotas. O resultado, no entanto, não foi suficiente para a diretoria, que anunciou recentemente um pacotão de reforços para a disputa do Barezão 2020.

Além dos nove atletas adquiridos já confirmados, o Leão da Velha Serpa pretende anunciar cerca de 4 atletas. Além dos atacantes Nena e Jimmy, o clube anunciou também os meias Heltinho, Raílson e Juninho, os laterais Igor e Tubarão, o zagueiro Ferreira e o goleiro Renan Felipe.

O técnico Igor Cearense, de volta ao clube, iniciou as preparações para o Barezão 2020 com as divisões de base, ao lado do time Sub-21. O recrutamento do Penarol trabalha a todo vapor para conseguir incorporar jovens promessas ao time principal. O volante Thiago e o atacante Jean são novidades no Leão da Velha Serpa para a disputa do ano que vem, mas outros nomes ainda podem surgir, já que o trabalho continua.

De acordo com a diretoria, o Penarol pretende ter em torno de nove jogadores com características fortes o suficiente para brigar pelo título do Campeonato Amazonense. A estreia acontece no dia 22, contra o Princesa do Solimões, às 19h, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru.

Nacional Futebol Clube

O Nacional vem enfrentando dificuldades financeiras | Foto: Divulgação/Nacional FC

Com a manutenção de Aderbal Lana no comando técnico da equipe, o Nacional entra na temporada de 2020 com mais dúvidas que certezas. Após dois anos cambaleando no futebol regional por dificuldades financeiras, o Naça conseguiu se estruturar suficientemente para alcançar a vaga para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com o expressivo terceiro lugar no Amazonense e com uma temporada de 21 partidas, das quais dez terminaram em vitória e seis em derrotas, Aderbal Lana não é unanimidade para a torcida no comando do Naça. Entretanto, merece os méritos por extrair além do esperado de alguns jogadores do elenco.

Dentre os destaques do time em 2019, não se colocava muita expectativa no polivalente lateral Bernardo, indicação de Lana. Assim como o atacante Romarinho, artilheiro do clube no Amazonense com cinco gols em 19 partidas, Bernardo também surpreendeu, marcando quatro gols ao todo. Ambos estão garantidos no clube em 2020.

Em 2020, além do Amazonense, o Nacional vai disputar a Série D do Brasileiro. Pelo Estadual, o time entra em campo no dia 22 de janeiro, contra o Iranduba, às 20h, na Colina.

Princesa do Solimões Esporte clube

Com menos de um mês para a abertura do Campeonato Amazonense, o Princesa do Solimões só anunciou dez jogadores para o elenco. Além do técnico Sidney Bento, o Princesa só confirmou os goleiros Rascifran e Victor, os zagueiros Sandrão e Thiago Brandão, os volantes Baé e Toró, os meias Tiago Amazonense e Thiago Bigo e os atacantes Caíque e Branco.

Partindo atrás dos demais, o Princesa admite dificuldades financeiras, planeja promover jovens das categorias de base e aposta no artilheiro amador, Juan Douglas, para a campanha da temporada 2020. O time comandado por Sidney Bento vem em busca do segundo título do Campeonato Amazonense. O primeiro foi conquistado em 2013.

O Tubarão do Norte estreia no dia 22 de janeiro, contra o Penarol, no estádio Gilberto Mestrinho, às 19h.

São Raimundo Esporte Clube

Torcida do São Raimundo Esporte Clube | Foto: Divulgação/São Raimundo

O Tufão é o atual vice-campeão da Série B do Campeonato Amazonense, recém-promovido à elite, junto com o Amazonas FC. Além do retorno do time à Série A, o ano de 2019 foi marcado, principalmente, pelos títulos nas divisões de base.

Com os títulos amazonenses nas categorias Sub-21 e sub-17 deste ano, o São Raimundo vem fazendo um bom trabalho nas divisões de base e espera revelar novos jogadores para fazer frente às novas potências regionais. Até o momento, cinco jogadores campeões com o Sub-21 já haviam sido promovidos para o time principal.

Para a próxima temporada, o Tufão espera fazer diferente da última vez que ascendeu à Série A do Barezão e, para isso, investe na parceria com o Atlético Clíper Clube para chegar junto. As diretorias acordaram que, em 2020, vão trabalhar compartilhando jogadores, comissão técnica e até campos de treinamentos.

Sendo assim, espera-se que as principais novidades do Tufão já no Barezão 2020 sejam velhos conhecidos da torcida. Até o momento foram anunciados 18 reforços, sendo seis com vínculo com o Clíper. Além disso, quem assumiu o comando técnico da equipe é Mazinho, ex-Clíper.

O Tufão encara o atual campeão Manaus FC no dia 22 de janeiro, às 20h30, na Arena da Amazônia.