Após 'Mengão' e 'Tufão', motora decora busão com as cores do Manaus FC

Manaus - Com o Manaus Futebol Clube aonde for – literalmente. Esse, por enquanto, é o lema de Sidney Guerreiro, motorista do transporte coletivo em Manaus. Diferentemente de seus colegas de profissão, que costumam carregar adereços de clubes do eixo Rio-São Paulo nos ônibus, ele optou, desta vez, por enfeitar seu veículo com cortinas do tricampeão amazonense e espalhou o verde pelo carro. No entanto, o mesmo espaço já foi decorado com as cores do rubro-negro Flamengo, atual campeão da Libertadores.

De acordo com Guerreiro, que trabalha na linha 455 – Santa Marta/Centro –, os adornos chamam a atenção dos passageiros. “Eles ficam olhando, meio espantados. A maioria dos colegas usam bandeiras de times de fora do Amazonas. Por conta disso, os que veem que as cortinas são de um time local acabam estranhando”, contou.

O motorista é torcedor do Gavião do Norte há três anos. Sua relação com o clube é ainda mais estreita por conta do filho, o meia-atacante Felipe Emanuel, que é atleta do sub-15 e faz aulas na escolinha do time. “Sempre estamos apoiando, dando uma força para os meninos, e a gente acaba se identificando e nos tornando torcedor”, explica Guerreiro, que também já decorou o local de trabalho com as cores do alviceleste São Raimundo, o "Tufão da Colina", em 2018.

Nesta temporada, Guerreiro acompanhou o Manaus em diversas partidas, mas elegeu a final da Série D do Campeonato Brasileiro como a mais marcante. Ele afirma já estar com saudade de ver o time em campo. “Estou ansioso para 2020. Vou torcer para que tenhamos mais um ano vitorioso, quem sabe com mais um acesso”, vislumbrou.

*Com informações da assessoria