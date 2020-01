Penarol anuncia mais três reforços e promove sete jogadores da base

Da esquerda pra direita: Gean, Matheus, Bruninho, Elivelton Penha, Lucas, Roni e Bryan. | Foto: Divulgação/ Penarol

Manaus - Após anunciar nove jogadores conhecidos na região, o Penarol Atlético Clube (AC) divulgou, no último domingo (29), a contratação de mais três jogadores e a promoção de sete jovens das categorias base para o elenco profissional, que disputará o "Barezão 2020". Os atletas já estão à disposição do técnico Igor Cearense para a pré-temporada.

Os goleiros Lucas e Bryan, os zagueiros Matheus e Elivelton Penha, o lateral-direito Bruninho, além dos atacantes Gean e Roni faziam parte do elenco Sub-21 do Leão da Velha Serpa e foram incorporados ao time principal. Eles irão disputar o Campeonato Amazonense, que começa no dia 22 de janeiro do ano que vem.

Como presente de Natal, a diretoria do Penarol havia anunciado os atacantes Nena e Jimy; os meias Heltinho, Raílson e Juninho; os laterais Igor e Tubarão, o zagueiro Ferreira e o goleiro Renan Felipe. Além deles, o meia atacante Selton, o volante Ivan e o atacante Bruno foram confirmados no plantel.

O Leão Azul Itacoatiarense iniciou a pré-temporada na última sexta-feira (27), sob o comando do preparador físico Neto Miranda. O trabalho físico está sendo realizado em uma academia no centro de Itacoatiara.

A estreia do Penarol AC no Campeonato Amazonense 2020 acontece no dia 22 de janeiro. O Leão da Velha Serpa estreia fora de casa, no estádio Gilbertão, em Manacapuru, no clássico do interior contra o Princesa do Solimões.