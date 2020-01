Técnico mexicano chora após cumprir promessa para filho que morreu

O título do torneio Apertura 2019 do Campeonato Mexicano , conquistado pelo Monterrey, teve um valor muito especial para Antonio Mohamed, técnico do clube. "El Turco", como é conhecido pela torcida, foi flagrado aos prantos na celebração do título, o motivo: uma promessa feita ao seu filho, torcedor do Monterrey, que morreu em 2006.

Morto em um acidente de trânsito, com nove anos, Mohamed fez uma promessa que conquistaria o título para o seu filho. O treinador já havia conquistado outros títulos pelo clube que enfrentou o Liverpool na semifinal do Mundial, no entanto a conquista do último domingo representa a primeira divisão mexicana.

O troféu veio após uma vitória nos pênaltis por 4 a 2 sobre o América do México. O Monterrey perdeu o jogo por 2 a 1, mas havia vencido o jogo de ida pelo o mesmo placar. Em entrevista ao fim do jogo, "El Turco" lembrou de sua família.

"(Dedico) a minha mãe, a meu pai e a meu filho. Eles devem estar fazendo uma festa lá em cima", disse, segundo o "jornal Récord".