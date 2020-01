Seleção de revelações da Liga dos Campeões tem dois brasileiros

A Uefa, entidade máxima do futebol europeu, escalou em seu site oficial a seleção de revelações de 2019 da Liga dos Campeões. Rodrygo Góes, ex-Santos, do Real Madrid e Renan Lodi, ex-Athlético (PR), do Atlético de Madrid, foram os únicos brasileiros na lista.

A lista foi selecionada por repórteres e editores do portal da Uefa e os critérios definidos para a escolha foram idade e experiência. Para se enquadrar no categoria "revelação", era preciso que o jogador tivesse estreado em 2019 (ou com pouca experiência anterior, com significativa evolução este ano), além de ter até 24 anos.

Rodrygo ganhou notabilidade no velho continente ao marcar três vezes contra o Galatasaray, da Turquia, na vitória do Real Madri por seis a zero. Estreante sob o comando de Zinedine Zidane, O Raio, como era chamado pela torcida santista, tornou-se o brasileiro mais jovem a balançar as redes na Liga dos Campeões, o mais novo a fazer um hat-trick perfeito (com gols de perna esquerda, de direita e de cabeça) e o titular mais rápido a marcar dois gols, com seis minutos e 14 segundos de jogo.

O lateral esquerdo Renan Lodi, do Atlético de Madri, vem fazendo uma temporada de muita consistência, agradando não só Diego Simeone, comandante colchonero, como também o técnico Tite, da Seleção Brasileira. Lodi ocupa a vaga deixada por Filipe Luís e Lucas Hernandéz, que foram para Flamengo e Bayern de Munique, respectivamente.

O time de revelações da Uefa foi escalado no esquema 4-3-3 e tem: Meret (Napoli), Hakimi (Borussia Dortmund), Pavard (Bayern de Munique), Upamecano (RB Leipzig), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Berge (Genk), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Dani Olmo (Dínamo de Zagreb), Rodrygo (Real Madrid), Haaland (ex-RB Salzburg), Lautaro Martínez (Inter de Milão).