Mais terror, Doutor Estranho 2 terá presença de personagens inéditos

Pouco detalhes de Doutor Estranho 2 (intitulado Doctor Strange in the Multiverse of Madness, em inglês) foram revelados até o momento, mas Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, deu algumas pistas do longa durante uma sessão de perguntas e respostas na New York Film Academy.



O responsável pelo Universo Cinematográfico Marvel (UCM) afirmou que Doutor Estranho 2 terá uma pegada de terror, mas que o longa ainda é voltado para o gênero de super-heróis. Feige também aproveitou a sessão para confirmar a presença de personagens inéditos e conhecidos pelos fãs nos quadrinhos.

“Às vezes, você está escolhendo o herói do título, escolhendo o personagem ou equipe principal que vai trazer para os cinemas, e durante o desenvolvimento você se pergunta ‘quem vai aparecer nele?’ e ‘quem vai se encaixar nele?’. O próximo filme do Doutor Estranho, por exemplo, apresentará alguns novos personagens para o UCM”, disse.

Ele complementou: “Você não espera ou não vai adivinhar quem são, mas encontramos uma forma bacana de fazer isso funcionar, porque queremos fazer um tipo particular de filme. Havia um personagem com o qual sempre quisemos fazer algo e coube bem dele”.

Quais personagens seriam?

Levando em conta que o filme promete ser uma loucura, conforme seu título em inglês, esse personagem citado por Feige pode se tratar do Pesadelo, famoso oponente do Doutor Estranho nos quadrinhos e bastante especulado para ser grande vilão do longa.

Outro personagem que muitos fãs esperam ver no filme é Shuma-Gorath, monstro que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da Marvel em uma HQ que tinha o Mago Supremo como protagonista.

Um segundo filme solo do Doutor Estranho já era esperado, mas nem por isso o anúncio de Doctor Strange in the Multiverse of Madness veio sem surpresas, a começar pelo título, que promete aprofundar ainda mais o conceito de realidades alternativas introduzido em Vingadores: Ultimato. Mas não é só isso!

O longa é descrito por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, como o primeiro filme de terror do Universo Cinematográfico Marvel e, ao menos por enquanto, ninguém tem ideia do que isso quer dizer. Foi confirmado também que Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, vai estar na história, que terá ligação com a série WandaVision, do Disney+.

Rumores dão conta de que o Pesadelo pode ser o grande vilão do filme, que teria também pela primeira vez uma outra feiticeira poderosa, Clea Strange, esposa de Stephen Strange. O Irmão Vodu também é cogitado no longa, mas nenhuma dessas informações foi confirmada até agora.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tem previsão de estreia para 7 de maio de 2021.