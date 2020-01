Torcedores do Flamengo estão incomodados com estrelismo de Gabigol

O comentário em grupos de torcidas organizadas do Flamengo é a postura de Gabigol nas últimas semanas. Segundo os rubro-negros que acompanham o jogador, o sucesso subiu à cabeça. O atacante não tira mais fotos com os fãs e, quando está em algum evento, vive cercado por seguranças. Quando alguém se aproxima, ele usa a velha tática de que está mexendo no celular para não tirar fotos.



Polêmico

Gabigol esteve metido em confusão no mês de agosto do ano passado, por conta de um comentário feito pelo ex-jogador Carlos Alberto, durante um programa esportivo.

Segundo Carlos Alberto, o apelido dado ao jogador não condiz com sua atuação, e ele não figura, sequer, entre os dez maiores artilheiros do Brasileirão.

Debochado, Gabigol não deixou barato. Por meio de suas redes sociais, o jogador fez uma provocação contra o comentarista, em tom de muita ironia diante dos questionamentos a respeito de seu apelido

Na publicação, o atacante relembrou o grande espetáculo que foi a partida contra o Emelec, válida pela fase mata-mata da Libertadores. Ele agradeceu o que chamou de linda festa protagonizada pela torcida do Flamengo, recordando os dois gols que havia feito, além de lembrar, aos críticos, que, com apenas 22 anos, já soma incríveis 107 gols em sua carreira.