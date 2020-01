Governo dá sinal verde para Manaus FC utilizar Carlos Zamith como CT

Wilson afirmou apoio para o Manaus FC | Foto: Leonardo Mota





Manaus- O Governador Wilson Lima disse, em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (2), na sede do Governo do Estado, localizada na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, que o Estado apoiará o futebol amazonense em busca de novos títulos nacionais.

A fala do Governador se deu após ser questionado sobre o Manaus Futebol Clube (FC), que disputa este ano a Série C do Campeonato Brasileiro. A direção do clube entrou com o pedido de concessão junto ao Governo para transformar o Estádio Municipal Carlos Zamith, localizado na avenida Cosme Ferreira, Coroado, em Centro de Treinamento.

"Não há nenhum problema, tanto que, no ano de 2019, disponibilizamos todos os nossos espaços para as equipes de alto rendimento fazerem seus treinos. O que o Governo do Estado puder apoiar, para que o nosso esporte, nosso futebol seja elevado em nível nacional, nós iremos fazer", disse Wilson Lima.

O treinador Luís Mitoso aguardava a resposta do Governo para o pedido junto ao Estado. O clube começa os trabalhos para a temporada 2020 após apresentação do elenco. "Temos uma preocupação grande com o clube. Após ganharmos o acesso, precisamos representar bem o Amazonas, e isso inclui um lugar para treinar", ressaltou.

Elenco de 2020

A apresentação do elenco para 2020 será nesta sexta-feira (3) | Foto: Reprodução

O Manaus Futebol Clube dá o pontapé inicial na temporada 2020 de maneira oficial na noite de sexta-feira (3). O Gavião do Norte fará a apresentação do elenco que disputará as quatro competições no calendário da equipe neste ano: Campeonato Amazonense, Série C do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde.