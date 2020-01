Naça realiza último treino antes da estreia na Copa São Paulo

Manaus- O time sub-19 do Naça que vai representar o Amazonas na Copa São Paulo de Futebol Júnior realizou o último treino antes da estreia na competição de base mais importante do país. O Leão vai encarar o Paraná-PR, nesta sexta (3), às 18h15, no estádio Benito Castelani. Partida será transmitida pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Sob o comando de José Ribamar, os 20 relacionados participaram de um trabalho de posicionamento, seguido de chutes a gol. O comandante conta como está o espírito do grupo e garante que todos estão confiantes numa estreia positiva.



“Fizemos uma viagem tranquila, descansamos no hotel e todos amanheceram bem dispostos. Nosso treino hoje foi um trabalho de posicionamento, sistema tático bola parada, era o que vínhamos trabalhando em Manaus. A ideia também é adaptar os jogadores ao clube, mas todos estão confiantes numa estreia positiva”, disse.

Na segunda rodada, o Leão enfrenta o Velo Clube, na segunda-feira (6). Em seguida, no dia 09, será o RedBull Brasil.

*Com informações da assessoria