Artilheira do Piauí, Kedma é o novo reforço do Iranduba

Kedma, de 18 anos, é aposta do Hulk para temporada 2020 | Foto: Divulgação/ Iranduba

Manaus - A nova contratação do time feminino do Iranduba para a temporada 2020 é a atacante Kedma, artilheira do último Campeonato Piauiense pelo Tiradentes, com 7 gols. A jovem promessa foi apresentada oficialmente na manhã desta sexta-feira (3) como jogadora do Hulk. Aos 18 anos, Kedma não esconde a felicidade em fazer parte de um time da elite do Brasileirão Feminino.



"A expectativa é muito grande. É uma honra vestir essa camisa pesada do nosso futebol feminino. Espero fazer um bom trabalho e que no final possamos ganhar muitos títulos", disse Kedma.

Lauro Tentardini, diretor de futebol do Iranduba e responsável por contratações importantes na história recente do clube, exaltou as qualidades da nova contratada, que vem como uma promessa para 2020.

"A Kedma é uma jogadora jovem, muito veloz, que se destacou no Tiradentes na Copa Batom e depois no campeonato profissional. É uma atleta de muita qualidade e que a gente aposta bastante para o futuro", completou o dirigente.

O Piauí transformou-se em um celeiro de talentos para o Iranduba. De lá, também vieram Júlia Beatriz e Nathy, que fizeram parte do time que caiu apenas na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-18. O Iranduba passa por um processo de reformulação e vem lidando com a saída de jogadoras importantes, como a volante Djenifer Becker e a lateral Giselinha.

Taba, de 30 anos, atuou em 22 partidas pelo Grêmio, marcando cinco gols. | Foto: Divulgação/ Grêmio

Kedma se junta à Taba, ex-Grêmio, como os reforços já confirmados oficialmente para a nova temporada. A volante, de 30 anos, foi anunciada na última segunda-feira (31) pelo Hulk e vem para suprir a ausência de Djeni Becker, que foi para o Internacional (RS). A reapresentação do time do Iranduba será no dia 20 de janeiro, em preparação para disputar o Campeonato Brasileiro e o Amazonense.