Palmeiras vence de virada na estreia da Copinha

No final da noite de quinta (2), o Palmeiras derrotou o União Rondonópolis, Mato Grosso por 3 a 1 na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no seu jogo de estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Apesar da vitória final ter ficado com a equipe paulista, quem abriu o placar foi o time mato-grossense com Pablo ainda no primeiro tempo.

Mas na etapa final o Palmeiras virou graças a gols de Henri, Danilo e Gabriel Silva.

Vitória do Confiança

Um time tradicional que foi surpreendido foi o Goiás. O Confiança (Sergipe) triunfou no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho, graças a um gol de Cristian.

Nesta sexta a Copinha continua a todo vapor com a disputa de 46 partidas.