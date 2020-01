Nacional FC estreia na Copa São Paulo; saiba como e onde assistir

Nacional entra em campo nesta sexta-feira (3) contra o Paraná Clube (PR) | Foto: Milly Barreto/ Nacional FC

Manaus - A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o maior campeonato de base do Brasil e em 2019 conta com a participação de todos os grandes clubes brasileiros (menos o Flamengo). A partir deste início de janeiro, os olhos se voltam para conhecer as novas promessas do futebol brasileiro. Mas como assistir aos jogos da Copinha?

A 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, inicia nesta sexta-feira (3) para o Nacional FC. A competição, que começou em 1969, teve seu pontapé inicial na tarde da última quinta-feira (2). Em 2019, o São Paulo faturou o tetracampeonato ao vencer o Vasco nos pênaltis.

Neste ano, a Federação Paulista de Futebol (FPF), entidade organizadora do futebol paulista e da Copinha, conseguiu o apoio de Facebook, Grupo Globo, Mycujoo, TV Cultura e Rede Vida, o que assegurou que todos os jogos fossem transmitidos, seja pela TV ou pela internet.

A maioria dos jogos do Naça pela Copinha terão transmissão exclusiva do canal da FPF TV no MyCujoo, plataforma de transmissão gratuita, com janela de conversas, estatísticas e replay das jogadas ao vivo.

Assim como o Nacional, a plataforma transmite também jogos de outras equipes tradicionais, como o Guarani (SP), Vitória (BA), Ponte Preta (SP), Avaí (SC), Náutico (PE), Goiás (GO), Santa Cruz (PE) e, claro, o Paraná (PR), rival do Naça nessa estreia.

O jogo de hoje do Leão da Vila Municipal contra o Paraná Clube acontece no estádio Benito Agnello Castelani, em Rio Claro (SP). A bola rola às 18h15 (horário de Manaus) com transmissão no canal da FPF e no MyCujoo. Confira aqui a tabela de transmissões divulgada pela Federação Paulista.