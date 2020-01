'Pacotão gringo’ é aposta do Manaus FC para brilhar em 2020

Manaus - A temporada 2020 começou de maneira oficial para o Manaus Futebol Clube. Na noite desta sexta-feira (3), o elenco do Gavião do Norte foi apresentado aos torcedores e à imprensa em evento realizado no Da Vinci Hotel & Conventions, localizado na rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

Presente nos três títulos amazonenses do clube, o goleiro Jonathan não vê a hora de voltar a vestir a camisa esmeraldina. “A expectativa é a melhor possível. Mais uma vez nossa diretoria trabalhou para montar um elenco qualificado e com condições de brigar de igual para igual com os adversários que iremos encarar ao longo do ano”, declarou.

Atletas e membros da comissão técnica começaram a desembarcar em Manaus na última quarta-feira (1º). Nesta sexta, durante o dia, todo o elenco passou por exames médicos – realizados pela Samel – e avaliações fisioterápicas, coordenadas pelo departamento médico do clube.

“Hoje passamos o dia juntos, já deu para conhecer melhor os companheiros e reencontrar velhos amigos. A cidade me chamou a atenção, gostei muito do que vi e acho que não vou ter maiores problemas para me adaptar ao clima, afinal, sou de Juazeiro do Norte (CE), e lá também é quente”, brincou o meia Janeudo, um dos 11 reforços contratados pelo Gavião para 2020.

Novos patrocinadores e ‘pacotão gringo’

Além da apresentação do elenco, algumas novidades foram anunciadas durante o evento. Uma delas foi o anúncio de mais dois patrocínios para a temporada. A maior rede de supermercados do Amazonas, DB, e a multinacional, Philco, terão suas marcas estampadas no uniforme de jogo e nas demais peças gráficas on e off do clube.

“Fechamos com dois novos patrocinadores para a temporada, mais duas empresas que estão acreditando no projeto do Manaus. DB e Philco chegam para fazerem história conosco e se unirem ao nosso sonho”, destacou o presidente do Gavião, Luis Mitoso.

A outra novidade foi a apresentação de quatro jogadores colombianos, o lateral-esquerdo Jimmy Mican, o meia Fabián Zambrano, e os atacantes Nestor Arenas e William Palacios chegam ao elenco esmeraldino, que agora iniciará a temporada com 30 atletas. Tempo de contrato ainda será definido e divulgado posteriormente. O volante Kellyson, da categoria de base, se juntou ao goleiro Paulo Henrique, ao zagueiro Ivan Júnior e ao atacante Alex no “time de cima”.

Na ocasião, o clube oficializou a criação do time de esportes eletrônicos “Manaus FC e-Sports”, que inicialmente terá equipes nos jogos Overwatch, Counter-Strike, Rainbow Six e League Of Legends, e anunciou apoio ao ultramaratonista amazonense Vitor Gadelha, que representa o Amazonas em competições internacionais.

Ficha técnica

Nome: Jimmy Mican

Posição: Lateral-esquerdo

Idade: 25 anos

Último clube: Fortaleza-COL





Nome: Kellyson

Posição: Volante

Idade: 18 anos

Último clube: Base





Nome: Fabián Zambrano

Posição: Meia

Idade: 23 anos

Último clube: Fortaleza-CE





Nome: Nestor Arenas

Posição: Atacante

Idade: 26 anos

Último clube: ex-Trujllanos-VEN





Nome: William Palacios

Posição: Atacante

Idade: 25 anos

Último clube: ex-Independiente Medellín





*Com informações da assessoria