Denilso marca no final, mas Naça sofre revés na estreia da Copinha

Apesar de toda a garra e determinação, o Nacional FC estreou com derrota, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, diante do Paraná-PR, pelo placar de 4 a 1. A partida ocorreu às 18h15m (horário de Manaus), da última sexta-feira (04), no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro-SP, pela 1⁰ rodada da Copinha. Os gols foram marcados por Denilso para o Leão da Vila e Ruan, Lucas Sene, Vitão e Kriguer fizeram para a equipe adversária.

A primeira etapa começou acirrada, o Mais Querido, vinha em contra-ataques, enquanto o Paraná chegava ao ataque com troca de passes. Aos 19, arriscou com Lucas Sene, mas Victor realizou uma grande defesa e salvou o Leão. Aos 37, Ruan recebeu na frente e abriu o placar.

Antes do final da primeira etapa, quase sai o empate nacionalino, já nos 45, Cleber arriscou de fora da área, a bola porém, foi no travessão, arrancando suspiros da torcida azulina que acompanhava a distância.

No segundo tempo, a equipe comandada por José Ribamar voltou melhor, e teve duas boas oportunidades. A primeira, aos três minutos, Vinicius recuperou a bola e tocou para Cleber, que finalizou por cima do gol, no minuto seguinte, Emerson recebeu livre, mas chutou para fora.

Do outro lado, aos cinco minutos, a arbitragem marcou pênalti para o Paraná, Lucas Sene foi para a cobrança e converteu.

Mesmo diante do resultado adverso, a equipe azulina continuou lutando e foi para cima. Aos 13, Emerson recebeu passe de Vinicius e finalizou, mas o goleiro adversário fez uma grande defesa.

A pressão Nacionalina seguia em busca do gol, aos 19, Denilso cruzou na área, Vinicius Gyan pegou a sobra e chutou de canhota, mas a bola foi na trave.

Aos 25, Lucao do Paraná, avançou pela lateral do campo, invadiu a área e chutou, mas ela parou nas mãos do goleiro Victor que mandou para escanteio. Em seguida, na cobrança de escanteio, aos 29, João Bruno tentou de cabeça, mas a bola passou rente à trave.

Aos 41, em bola alçada na área, Vitão se antecipou e cabeceou para marcar. No minuto seguinte, Kriguer aproveitou a sobra na área e empurrou para o fundo da rede.

O Leão da Vila porém, foi valente e saiu de cabeça erguida, aos 47, Heytor tocou para Denilso que finalizou forte, diminuindo a vantagem do adversário.

Final: Paraná-PR 4 x 1 Nacional

Grupo 6

Pelo outro duelo do Grupo 6, o Velo Clube-SP venceu a equipe do RB Brasil-SP por 2 a 1. Na próxima rodada, o Mais Querido enfrenta o Velo Clube-SP, às 16h (horário de Manaus), na segunda-feira (06), no estádio Benito Agnelo Castellano.

Ficha técnica

NACIONAL FUTEBOL CLUBE

Técnico: José Ribamar

Victor, Eliseu (Ítalo), João Bruno, Cleberson Victor, Denilso, Glauco (Jonilson Careca), Gabriel Manga (Vinicius Gyan), Adam, Emerson (Heytor), Urias (Matheus) e Max Nobrega.





PARANÁ CLUBE

Técnico: Jorge Ferreira Gabriel, Gusso (Miranda), Gustavo, Guilherme, Carlos, João, Lucas Sene (Bryan), Kriguer, Ruan, Castanha (Japa) e Leonardo (Kennedy).





*Com informações da assessoria