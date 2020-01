Fluminense garante vaga na segunda fase da Copinha

O Fluminense é o primeiro time carioca a garantir vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior . O Tricolor derrotou o Vilhenense-RO por 2 a 0 neste domingo (5) e segue na liderança do Grupo 15, com seis pontos conquistados em dois jogos.



Após golear o Socorro-SE por 5 a 0 na estreia da competição, havia a expectativa de uma nova apresentação de gala do Fluminense na segunda rodada. O técnico Eduardo Oliveira repetiu a escalação da primeira partida, mas o time de Rondônia fez jogo duro no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

O Fluminense abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo, com um golaço de voleio do zagueiro Luan Freitas, após cobrança de escanteio de Jefferson. Apesar da vantagem, o Fluminense não desistiu de atacar, e acabou tendo dificuldades na defesa. Aos 30 minutos, quase veio o empate do Vilhenense. Ricardo chutou colocado no ângulo esquerdo de Marcelo Pitaluga. O goleiro tricolor salvou e, após a partida, comemorou como se fosse um gol.

“É o nosso gol. Ver o goleiro fazendo gol é complicado, a não ser de falta ou pênalti, então a nossa defesa é o gol e a gente fica muito feliz por isso”.

No segundo tempo, o Fluminense seguiu com dificuldades na saída de bola. Apesar de criar oportunidades e ter até acertado o travessão, o time carioca também viu o adversário chegar com perigo. O alívio veio aos 38 minutos da etapa complementar, com mais um gol bonito. Jhon Kennedy aproveitou cobrança de lateral pela esquerda e, com um voleio acrobático, fechou o placar. 2 a 0 para o Flu.

André, capitão do Tricolor, ressaltou a evolução para a segunda fase da Copinha.

“Fizemos uma boa partida aqui, mas o adversário acabou surpreendendo a gente subindo a marcação, mas nosso time conseguiu suportar bem, lutamos bastante e saímos com a vitória. O time poderia ter rendido um pouco mais, ainda estamos em fase de construção, o Eduardo tá implantando boas ideias, mas acho que a gente está no caminho certo. É continuar assim que, no final, tudo vai dar certo. A defesa está bastante sólida, segundo jogo seguido sem tomar gol. Vamos continuar treinando para seguir sem tomar gol ao longo do campeonato”.

Com a vitória, o Fluminense chegou a seis pontos e lidera o grupo 15, com sete gols marcados e nenhum sofrido. Mesmo classificado, o Tricolor quer a vitória na última rodada, como explica o goleiro Marcelo Pitaluga.

“Independentemente de estar classificado ou não, a gente vai entrar sempre para vencer e buscar a primeira colocação no grupo para, principalmente, evoluir dentro da competição e buscar nosso objetivo final que é o título”.

O último compromisso do Fluminense na primeira fase da Copinha será contra o Ituano, na próxima quarta-feira (08), às 19h15, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).