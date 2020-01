Amazonas FC fecha com o craque Maikon Leite campeão da Libertadores

Maikon Leite, atacante de 31 anos com passagens por Santos e Palmeiras, é o novo reforço do Amazonas FC | Foto: Divulgação/ Amazonas FC

Manaus - O Amazonas FC anunciou, no último fim de semana ( dias 5 e 6), mais seis reforços para a disputa do Barezão 2020. O destaque fica com a contratação de Maikon Leite, atacante de 31 anos, ex-jogador do Palmeiras e do Santos. Desde os primeiros dias de 2020, a Onça-Pintada já anunciou dez jogadores e conta, atualmente, com 23 atletas no elenco.

Com o currículo recheado e títulos cobiçados, Maikon Leite chega com status de estrela na sua primeira passagem pelo futebol amazonense. Revelado no Santo André (SP), o atacante se encontrou no Santos (SP), onde venceu a Libertadores de 2011 no time com Neymar e Paulo Henrique Ganso. Teve passagem pelo Palmeiras e chegou a jogar em times no México e nos Emirados Árabes.

Além de ser campeão da Copa do Brasil em 2010, 2012 e 2015, o atacante também tem um título da Série B do Campeonato Brasileiro e de campeonatos estaduais. O mais recente foi pelo Figueirense (SC) em 2018. Pelo Brasiliense (DF), onde jogou a temporada 2019, Maikon Leite fez quatro gols em 17 partidas.

Apesar do começo empolgante e dos títulos relevantes, o atacante não emplacou nos grandes do país e passou o restante da carreira alternando em equipes fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Em 2018, jogou pelo Figueirense, mas acumula passagens por Ceará, Bahia, Sport e Náutico no Brasil, além de Atlas e Toluca, do México, e Al-Shaab, dos Emirados Árabes Unidos.

Maikon Leite ganhou a Copa do Brasil invicto com o Palmeiras, mas também caiu com o time para a Série B do Brasileirão | Foto: Divulgação

“O meu recado é simples, não vai faltar vontade e empenho, desde que fiz minha estreia no futebol foi assim. Quero vencer, ser campeão, espero que, a curto ou longo prazo, eu possa fazer uma história de conquistas”, afirmou o atacante no vídeo de apresentação postado nas redes sociais.

Além de Maikon Leite, o Amazonas FC anunciou também os goleiros Ícaro e Ian, o lateral Totti, o zagueiro Kazu, o volante Dênis Pedra e os meias Juninho, Giovanni, Júlio Brasília e Gabriel Ceará nos primeiros dias de 2020, de olho na estreia do time no Campeonato Amazonense.

Outros destaques dos anunciados na Onça-Pintada são os meias Júlio Brasília, de 28 anos, e Gabriel Ceará, que tem 24. Com boas passagens pelo Nordeste, os dois jogadores se destacam na parte final das jogadas: Júlio é bom finalizador e Gabriel é preciso nas assistências. Júlio Brasília inclusive teve a oportunidade de pedir música no Fantástico, programa da TV Globo, ao marcar três vezes pelo ASSU (RN) na vitória de 4 a 1 sobre o Potiguar (RN), no Estadual de 2018.

Rafael Ceará, Dênis Pedra, Giovanni e Juninho são alguns dos novos nomes do Amazonas FC para a temporada. | Foto: Divulgação/ Amazonas FC

De acordo com o diretor administrativo e financeiro do clube, Lissandro Breval, as contratações são apenas a concretização de um bom planejamento. Para ele, o futebol amazonense vive um período de renascimento e, como um time novo que aspira grandes conquistas, o Amazonas FC não pode ficar para trás.

"Temos um trabalho de continuidade, para seguir em frente. Nosso foco é no título, mas vamos trabalhar com resultados. Queremos o título jogando futebol, em campo. As contratações são resultado de um planejamento que começou há dois anos. Após a temporada passada, o setor de futebol continuou trabalhando para essa nova temporada. A contratação do Maikon Leite vem reforçar o que estão vendo em campo: o renascimento do futebol amazonense", completou.

Com esse “pacotão” de reforços, a Onça Pintada chega a dez contratações para a disputa do Campeonato Amazonense. O time estreia na Série A - competição que promete ser uma das mais disputados da década. O primeiro jogo será no dia 23 de janeiro, contra o Fast, atual vice-campeão. A bola rola às 18h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.