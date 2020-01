Nacional FC tem elenco definido para disputa do Campeonato Amazonense

Nacional FC apresenta elenco com 22 jogadores para disputa do Estadual. | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - O Nacional Futebol Clube apresentou o elenco e comissão técnica para a disputa do Campeonato Amazonense e da Série D do Campeonato Brasileiro em 2020. A apresentação ocorreu em evento no último sábado (04), no Centro de Treinamento Barbosa Filho, localizado na Rua Daniel Araújo, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Depois de anunciar 16 jogadores para o plantel, o Naça teve a baixa do zagueiro Rafael Victor e, atualmente, conta com 22 atletas, mas contratações pontuais e jovens das divisões de base ainda podem integrar o elenco. O presidente do clube, Nazareno Pereira, destacou a permanência da base do time da temporada passada e a chegada de reforços, garantindo o Naça na briga pelo título do Campeonato Amazonense.

“O Nacional vem trabalhando forte desde o início de 2019, onde nós mantivemos a base para 2020. Tivemos alguns reforços, estamos com o elenco formado, inclusive já estamos treinando, com algumas peças que fomos buscar fora e mais alguns jogadores da base que serão promovidos ao time profissional. Então, esse ano, a gente vem para disputar o título do Campeonato Amazonense”, garantiu o mandatário.

Aderbal Lana é velho conhecido do futebol amazonense e vai para mais um Estadual à frente do Nacional FC. | Foto: Ennes Barreto/ Nacional FC

O técnico que comandará a equipe azulina em mais uma jornada será Aderbal Lana. Ele defendeu o Leão em 2019 e renovou com o clube para a temporada 2020. Em breve declaração, Lana destacou o trabalho da nova diretoria e considera o atual elenco superior ao do ano passado.

“Nós tivemos dificuldades para montar o elenco em 2019, consequência de atos nos anos anteriores, mas o presidente manteve a palavra, fez acordo e conseguimos alcançar nosso objetivo ano passado. Agora em 2020 foi mais fácil para conectar com os atletas. Nós trouxemos bons jogadores, faltam ainda duas ou três contratações, mas acredito que teremos um time mais forte que 2019. Aqui temos que trabalhar com idealismo e com coragem”, afirmou.

Papo com a torcida

Um dos símbolos do time e velho conhecido dos torcedores, o zagueiro Deurick afirma que o Naça tem um elenco experiente e consciente do que quer ao vestir as cores do Mais Querido.

“Nós temos um elenco experiente, com certeza os adversários vão olhar para nós e ver que temos uma equipe aguerrida, uma equipe que vai lutar pelo título, no trabalho, no dia a dia. Todo mundo sabe que o Campeonato Amazonense é uma competição forte, com equipes fortes, mas o Nacional vai impor o seu ritmo, a sua história e se Deus quiser sair com o título em 2020. Todos temos consciência do que é vestir essa camisa”, ressaltou o defender.

Um dos reforços é o centroavante, Daniel Guerreiro. Revelado pelo Gama-DF, já defendeu a camisa do Corinthians e esta é sua segunda passagem pelo Amazonas. Já atuou pelo Holanda. Ele revela que sentiu união do grupo e que esse será o diferencial do Naça.

“Primeiramente quero agradecer a Deus e a todos os responsáveis por essa oportunidade, pelo carinho com que fomos recebidos pela torcida. Eu estou focado, assim como todos aqui. Já senti que todos são unidos e isso é fundamental numa equipe. Estamos aqui para trazer o melhor para o Nacional e sua torcida. Empenho não vai faltar”, destacou.

Elenco completo

Goleiros: André Regly;

Zagueiros: Deurick, João Pedro, Jordan, Anderson Bandeira e Lucas Sampaio;

Laterais: Bernardo, Paulinho, Gabriel e Aliexer;

Volantes: Clécio, Guilherme, Felipe Eduardo e Artur Luis;

Meias: Randerson e Charles;

Atacantes: Gilmar Heré, Carlos Fernández, Daniel Guerreiro, Romário, Jairson Vicente e Hernan Velasquez;

Técnico: Aderbal Lana.

*Com informações da assessoria.