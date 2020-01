Futsal: Verona CDB aposta em irmãos supercampeões para brilhar

Manaus- Profissionais de excelência no futsal amazonense e com títulos estaduais, regionais e nacionais no currículo, os irmãos Ivanildo e Iranildo Alves voltarão a trabalhar juntos, desta vez à frente do Verona/CDB. Com um projeto ousado de valorização da modalidade a partir da base, o novo clube dirigido por ex-alunos do Colégio Dom Bosco de Manaus tem quatro competições prioritárias na temporada: a Série Prata, o Máster da Copa Rede Amazônica e os Estaduais das categorias Sub-17 e Sub-20.

Para alcançar os objetivos, o Verona CDB montou uma estrutura de primeira, levando em conta o atual cenário do esporte no Amazonas. Além de contar com uma comissão técnica profissional, incluindo fisioterapeutas para acompanhar treinos e jogos, o clube conta inicialmente com o patrocínio da Ceprodonto Odontologia Integrada e Minalar. O planejamento incluiu a atração de mais parceiros da iniciativa privada ao longo do ano.

“O objetivo maior é justamente, a princípio, participar das competições da federação amazonense, criando uma sequência lógica desde a base até o adulto. Com o apoio do Leonardo Nogueira, da Ceprodonto, e outros parceiros, eu e o meu irmão Iranildo estamos realizando um sonho de voltar a trabalhar juntos com esse projeto”, disse Ivanildo, mais conhecido como “Careca” no futsal do Amazonas.

Filosofia salesiana

Em quadra, o Verona CDB vai buscar acessos e títulos. Entretanto, os professores que lideram o clube também enfatizam que o futsal será ferramenta para difusão dos valores salesianos. A educação do Bom Bosco busca a formação de cidadãos plenos, baseada no tripé da filosofia salesiana, que é a Razão, Religião e Carinho. Esporte com espírito de equipe e valorização humana.

“Eu acredito nas ideias e nos valores salesianos do Colégio Dom Bosco e a gente não procura somente aqui ganhar títulos. O mais importante é a formação do cidadão. A mesma formação que nós tivemos no passado nós queremos transmitir com ordem e decência, como sempre foi a filosofia salesiana. Então eu agradeço aqueles que estão acreditando nessa proposta de trabalho e, posteriormente, com certeza nós teremos grandes resultados”, concluiu o professor Ivanildo.

*Com informações da assessoria