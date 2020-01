Jogo entre Gavião e Tufão é antecipado! Veja mudanças no Barezão 2020

Jogo de abertura é antecipado e outras duas partidas sofrem alterações | Foto: Janailton Falcão/ Manaus FC

Manaus - O jogo entre Manaus Futebol Clube e São Raimundo, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, que configura a abertura do Barezão de 2020, estava programado para o dia 22 de janeiro, mas foi antecipado para o dia 21 deste mês. O horário, no entanto, não teve mudanças.

Assim como o jogo da abertura, outras partidas da rodada inicial sofrerão alterações. O jogo entre Amazonas FC e Fast Clube, embora permaneça na mesma data (22/01), teve o início adiado para as 20h. Já a disputa entre Nacional FC e Iranduba FC, que estava previsto para começar às 20h, terá o pontapé inicial meia hora depois.

O único duelo que não sofreu alterações é Princesa do Solimões x Penarol, que segue com início às 19h, no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, o "Gilbertão". A alteração deu-se por conta de uma solicitação da emissora detentora dos direitos televisivos do Estadual. Manaus e Tufão se enfrentam no duelo que opõe o atual tricampeão amazonense e o vice-campeão da Série B do Barezão.

Veja como ficou a tabela da primeira rodada do Barezão 2020 depois das mudanças:

TERÇA-FEIRA (21/01)

20h30: Manaus FC x São Raimundo - Arena da Amazônia

QUARTA-FEIRA (22/01)

19h: Princesa do Solimões x Penarol - Gilbertão

20h: Fast Clube x Amazonas FC - Arena da Amazônia

QUINTA-FEIRA (23/01)

20h30: Nacional x Iranduba - Arena da Amazônia