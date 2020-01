Projeto revive brincadeiras antigas para tirar crianças das ruas no AM

O "Time Kids Football Club" pretende trabalhar aspectos físicos, cognitivos e sociais por meio da prática esportiva | Foto: Reprodução/ @timekidsfootballclub

Manaus - Aprender brincando foi o sonho de infância de muitas pessoas, e é exatamente isso que o projeto social Time Kids Football Club vem realizando no conjunto Residencial Viver Melhor 2, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Ao aliar educação, valores éticos e morais ao futebol e brincadeiras antigas, Jack Oliveira, professor de educação física, vem colhendo bons frutos com o projeto.

O Time Kids foi criado em outubro de 2019 e, por meio de apoiadores voluntários, se propõe a levar saúde e lazer às crianças, de 7 a 12 anos, do conjunto. No projeto, que acontece aos domingos, das 6h45 às 8h45 da manhã, as crianças aprendem brincadeiras antigas, princípios básicos do futebol, ensinamentos bíblicos e são incentivadas a estimular o convívio social.

De acordo com Jack Oliveira, a ideia surgiu com a vontade de dar aula de educação física e “contribuir para a melhoria da saúde das crianças da comunidade em questão, para ser um escape e complemento na orientação e educação”. Atualmente, cerca de 18 crianças são contempladas pelo Time Kids.

Para participar do projeto, cada família inscrita deve pagar uma taxa de quinze reais para manutenção, independente de quantas pessoas participem. Ao todo, seis pessoas coordenam as atividades do Time Kids, entre profissionais e estagiários de Educação Física, líderes das igrejas e comunidades próximas.

Aos 22 anos, Jack frisa a importância de levar às crianças a oportunidade de vivenciar aspectos físicos, cognitivos e sociais por meio da prática esportiva. “Iniciativas como essas são importantes para servir de complemento na educação e valores das crianças, ajudar no combate à violência e proporcionar saúde e bem-estar”, conta o professor de Educação Física.

O professor Jack Oliveira é quem coordena o projeto | Foto: Reprodução/ @timekidsfootballclub

O Time Kids é uma iniciativa sem fins lucrativos e, sem o apoio financeiro para se manter, enfrenta dificuldades no início. O projeto sofre com falta de materiais esportivos, como bolas de futebol, bambolês, cones, pratos, coletes e acessórios. Apesar disso, os resultados alcançados são além do esperado para Jack.

“Estou muito satisfeito com o resultado obtido até ao momento, crianças e pais unidos por uma causa: uma educação mais digna para a nossa sociedade. Isso que irá fazer diferença lá na frente”, conta.

Crianças do Time Kids tem contato com princípios bíblicos como uma das atividades do projeto. | Foto: Reprodução/ @timekidsfootballclub

Embora tenha apenas começado a caminhada, os próximos passos do Time Kids devem ser trilhados a passos largos. A ideia atualmente é expandir a iniciativa para outros bairros de Manaus e ajudar crianças de outras áreas da cidade.

“Ter crianças e adolescentes fora das ruas só tende a contribuir para a comunidade em questão. Os próximos passos do projeto? Conseguir parcerias de instituições e expandir para outros bairros das zonas Norte, Leste e Sul”, completa.

As atividades do Time Kids Football Club acontecem no campo de futebol da segunda etapa do conjunto Habitacional Viver Melhor, pela manhã, das 6h45 às 8h45. Para participar, contribuir ou mais informações sobre o projeto, entre em contato com Jack Oliveira pelo número: (92) 99534-6496.