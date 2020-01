Naça enfrenta o RedBull Brasil com chance de classificação na Copinha

O Amazonas está vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior e ainda quebrou o tabu de três anos que uma equipe amazonense não vencia na Copinha, graças a grande atuação do Nacional Futebol Clube - que disputa a maior competição de base do Brasil. Na terceira rodada da primeira fase, o Leão encara o RedBull Brasil, nesta quarta-feira (9), às 17h (horário de Brasília), no Benitão.

Na última segunda-feira (6), o Mais Querido venceu o Velo Clube por 3 a 2, em jogo eletrizante e se mantém vivo na briga pela classificação à próxima fase.

O Naça chegou a abrir 2 a 0, com gol de Kalil e Max Nóbrega, mas os donos da casa pressionaram e deixaram tudo igual no estádio Benito Castelani, até os 31 minutos do segundo tempo, quando Max Nóbrega, marcou seu segundo no jogo e o terceiro do Mais Querido, sacramentando a vitória do Amazonas na competição.

O jogo

No primeiro tempo, o Leão da Vila partiu ao ataque e conseguiu pressionar a equipe adversária. O gol saiu logo aos 14, em escanteio cobrado por Gabriel Manga, Kalil apareceu para cabecear e abrir o marcador.

No lance seguinte, o Naça se mostrou atento a qualquer detalhe e após pressionar saída errada do goleiro Micael, Max Nobrega recuperou a bola e ampliou, 2 a 0.

Com dois gols em vantagem, a equipe comandada por José Ribamar adotou uma postura defensiva, até que aos 45, em cobrança de escanteio, Vinicius cabeceou e diminuiu para o Velo Clube.

Na segunda etapa, o Leão da Vila Municipal apostou nos contra-ataques e fortaleceu o setor defensivo, enquanto o Velo Clube se lançava ao ataque. Aos 24 minutos, porém, em bola cruzada, Victor Ferraz empatou a partida.

Apesar do empate, a reação foi imediata, o Mais Querido voltou a pressionar o adversário, mas desta vez, em contra-ataques, aos 31, a estrela de Max Nóbrega, brilhou novamente, o meia aproveitou o rebote na área, dominou e bateu colocado para desempatar a partida. 3 a 2 Naça.

Após o gol, José Ribamar organizou seus jogadores para segurar o resultado e, com a defesa muito bem postada, garantir a vitória nacionalina.

Com este resultado, o Naça chega a três pontos na tabela e vai em busca da classificação para a próxima fase. Na rodada seguinte, enfrenta a equipe do RB Brasil-SP, às 16h (horário de Manaus), desta quinta-feira (9), no estádio Benitão.