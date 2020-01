Com 18 nomes, Princesa do Solimões apresenta elenco para o 'Barezão'

O anúncio compete apenas ao Campeonato Amazonense em 2020 | Foto: Adeilson Albuquerque

Manaus - O Princesa do Solimões apresentou, na última sexta-feira (3), em Manacapuru (município distante 89 km de Manaus), o elenco que irá disputar o Campeonato Amazonense na temporada de 2020. São 18 nomes, que incluem novidades chegando e saindo do clube - como é o caso do goleiro Rascifran, que havia sido anunciado, mas trocou o Princesa pelo Penarol AC.

Algumas das novidades não são tão novas assim, já que jogadores conhecidos do torcedor amazonense participarão do elenco para a nova temporada. O zagueiro Elton, que defendeu o clube em 2018, e os atacantes Claudinei e Binho, que participaram da campanha de 2019, estão confirmados no plantel.

Além deles, o Tubarão também oficializou Antony, volante ex-Rio Negro, Fast Clube e Clíper; os laterais Leozinho e Jussan, este último estava no Águia Dourada do Parque 10 de Novembro, e os zagueiros Sandro e Thiago Brandão. Os goleiros Luiz Paulo e Victor, os meias Miliano, Tiago Amazonense, Thiago Bigo e os atacantes Roberto, Caique, Branco e Binho completam a lista.

Novos nomes ainda devem ser anunciados antes do início do Campeonato Amazonense, no dia 22 de janeiro, às 19h, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru, contra o Penarol. A expectativa por parte da imprensa é que o técnico Sidney Bento tenha em mãos um elenco fechado com 23 jogadores.

Elenco oficial

Goleiros: Luiz Paulo e Victor;

Zagueiros: Elton, Sandro e Thiago Brandão;

Laterais: Jussan e Leozinho;

Volantes: Baé, Toró e Antony;

Meias: Claudinei, Thiago Bigo, Tiago Amazonense e Miliano;

Atacantes: Caique, Branco, Binho e Roberto e

Técnico: Sidney Bento.