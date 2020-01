Amazonas FC aposta em mais cinco atacantes para superar Manaus FC

Sem perder tempo, após "pacotão de reforços", Amazonas FC oficializa cinco atacantes | Foto: Divulgação/ Amazonas FC

Manaus - Para quem achava que o Amazonas FC iria parar depois de anunciar Maikon Leite, a contratação mais badalada do futebol amazonense até o momento, o clube não perde tempo e confirma a contratação de outros cinco atacantes para a disputa do Campeonato Amazonense de 2020. A equipe espera, este ano, ganhar o título inédito da competição, mas para isto precisa superar o atual tricampeão amazonense: o Manaus FC.

O anunciou ocorreu, por meio das redes sociais da Onça-Pintada, na última segunda-feira (6). Com os cinco atacantes, o time chegou a 15 nomes anunciados em 2020, além dos 13 com renovação confirmada no final da temporada passada, contabilizando 28 jogadores à disposição do técnico Ricardo Lecheva.

Dentre os anunciados, Gabriel Renan, de 22 anos, revelado pelo Rio Negro e com destaque com a camisa do Barriga Preta na temporada passada, é o único conhecido da torcida.

Humberto, ex-PFC Cajazeiras (BA), Wesley Macedo, ex-Horizonte (CE), e Vitinho, ex-Fluminense de Feira (BA) e formado nas categorias de base do Athlético (PR), também foram anunciados e possuem experiência em outros estados do Brasil.

Lucas Fabrício, de 20 anos, é o jogador com menos experiência dos anunciados. O jogador teve passagens por Sul América, Guarani (MG), Cruzeiro (MG) e Fast Clube, mas esta é a penas a sua segunda passagem pelo futebol profissional.

O Amazonas FC estreia na Série A do Campeonato Amazonense no dia 23 de janeiro, contra o Fast Clube, atual vice-campeão do torneio. A bola rola às 20h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.