Do interior do AM, time de Carauari quer fazer história no Futsal

Carauari- Em sua primeira participação na Copa Rede Amazônica de Futsal, a seleção de Carauari pretende fazer história na competição. Para isso, o time foi abraçado pela prefeitura do município, que vestiu a camisa do grupo, apoiando com passagens de barco, alimentação e o aluguel de uma casa no bairro do São Jorge, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo o coordenador da delegação, Beto Oliveira, a participação de Carauari na Copa Rede Amazônica é resultado do investimento que o prefeito Bruno Ramalho tem feito no esporte, na juventude e na cultura nos últimos três anos. O município já vem se destacando nas competições estaduais de jiu-jítsu e judô.

“Carauari tem tido como prioridade o investimento na juventude. Para isso foi criada uma Casa da Cultura, foi criado um Centro da Juventude que tem 2,5 mil alunos praticando esporte e tendo acesso ao lazer. Nesses três últimos anos, reformamos quadras e reestruturamos os campeonatos e depois de trazermos para a capital delegações de jiu-jítsu e judô, a gente achou que era hora de trazer também a seleção de futsal, que é o esporte que a cidade é mais apaixonada”, disse Beto Oliveira, logo após o desfile do elenco na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira.

Viagem e esperança

A jornada do time de Carauari até a capital durou três dias e algumas horas de barco. Entre rios caudalosos e a floresta amazônica, o trajeto foi uma espécie de concentração para os atletas liderados pelo técnico Marcos Paulo da Silva dos Santos, que trabalha como monitor do Centro da Juventude de Carauari. O grupo viajou com 21 integrantes, sendo 15 jogadores, cinco integrantes da comissão técnica e mais um cozinheiro. Estrutura oferecida pelo prefeito desportista.

“O prefeito Bruno Ramalho tem incentivado o esporte em diversas áreas e deu todo o apoio para a gente vir para cá. Nós já tivemos grandes equipes, mas por um motivo ou outro não puderam viajar. Essa é a primeira vez que participamos da Copa Rede Amazônica e acredito que podemos elevar o nome do nosso município no futsal”, comentou Marcos Paulo.

Na primeira fase, a seleção de Carauari está no Grupo 14, junto com o Amigos do Renner Jr. e NP Telecon. A estreia é neste domingo, dia 12, no ginásio José Nasser, às 8h40, contra o Amigos do Renner Jr. A equipe folga na segunda rodada e só volta a jogar na terceira, dia 31, às 20h50, no ginásio José Nasser, contra o NP Telecon.

“Carauari tem grandes equipes, bons jogadores e montamos uma seleção para participar dessa competição. Ninguém veio a passeio e nós temos um sonho, que é retornar a essa quadra no dia 28 de março e fazer a final. Temos raça, vontade e qualidade técnica. O interior é um celeiro de craques”, avisou o comandante de Carauari.

*Com informações da assessoria