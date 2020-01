Paulo Morgado volta ao Nacional para reviver parceria com Aderbal Lana

Paulo Morgado volta ao Nacional FC como auxiliar técnico de Aderbal Lana | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - O auxiliar técnico Paulo Morgado volta ao Nacional FC buscando reeditar a parceria com Aderbal Lana. Os dois já trabalharam juntos em três ocasiões, sendo duas no comando técnico do Leão da Vila Municipal. Morgado e Lana conquistaram, juntos, o Campeonato Amazonense de 2015, o 43º da história do clube.

Atualmente com 44 anos de idade, Morgado iniciou a carreira aos 21. Acumula passagens por diversos clubes de Portugal, seu país de origem, mas foram as cores dos clubes amazonenses que ajudaram a marcar sua história no esporte. Já treinou o Fast Clube, Rio Negro, Penarol, Manaus FC e São Raimundo, último clube antes de voltar à Vila Municipal. Ele fala do orgulho de novamente vestir o manto azulino.

“Para mim é um orgulho voltar ao Nacional. Um clube que sempre gostei e fui muito bem recebido. É também um orgulho trabalhar com o mister Lana. Esta será terceira vez que trabalho com ele e a segunda no Nacional, onde já fui campeão em 2015, também como auxiliar, e três vezes vice-campeão. Com o Manaus fui campeão da Série B e consegui o acesso à elite do futebol Amazonense, com o São Raimundo na última temporada”, conta.

Morgado e Lana venceram o campeonato Amazonense em 2015 | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Desde 2011 em terras brasileiras, ele não esconde o encanto pelo local onde escolheu viver. “Sou encantado pela Amazônia e suas belezas, não só fauna e flora, mas, principalmente as pessoas e, claro, o futebol”, revela. O primeiro contato do auxiliar com o elenco foi na última quarta-feira (8). Ele revela sua expectativa para a temporada e o que espera do grupo.

“Do pouco que puder ver do elenco hoje, percebi que é forte, com totais condições de chegar a uma final, garantir vaga na Copa do Brasil, no próximo ano, e até ser campeão do Campeonato Amazonense. Isso é fundamental para o Nacional, um time grande, o maior do Amazonas, não tem igual. Por isso, volto com muita felicidade”, destaca.

Treinos

Aderbal Lana, Paulo Morgado e seus comandados estão treinando forte visando a estreia no Barezão diante do Iranduba, no dia 23 de janeiro, às 20h, no estádio Ismael Benigno, a Colina. Na quinta-feira (9), eles voltam aos gramados do CT Barbosa Filho, para trabalhar nos dois períodos, pela manhã, a partir das 8h30 com trabalho físico/técnico e, à tarde, a partir das 15h30, com um técnico/tático.

*Com informações da assessoria.