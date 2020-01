Da defesa ao ataque: Iranduba FC não perde tempo e anuncia mais três

Camila, Gabi e Karol são as novas caras no time do Iranduba FC | Foto: Divulgação/ Iranduba FC

Manaus - O Iranduba FC continua se reforçando e, apenas nove dias em 2020, anunciou a nona jogadora para compor o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Com o trio gremista confirmado, a volante Gabi foi a mais recente. Do Internacional (RS), a goleira Camila completa a caravana que vem do Sul do país. A atacante Karol, ex-UDA (AL), fecha a lista de novidades - que também inclui a zagueira Paulinha Gama, revelação do interior do Amazonas.

Natural de Florianópolis (SC), Gabrielle Barrozo da Silva, a "Gabi", tem 23 anos e pode atuar tanto na lateral esquerda como no meio de campo. Fazendo a função de volante, Gabi tem boa marcação e também participa do ataque. O Grêmio (RS) foi o seu único clube na carreira, onde passou dois anos e meio até ser contratada pelo Hulk da Amazônia.

Com passagens por Internacional de Porto Alegre, Chapecoense (SC) e Sampaio Corrêa (MA), Camila, de 19 anos, desembarca em Manaus para sua primeira passagem pelo futebol da região Norte. A goleira chega no Iranduba FC já falando em títulos.

"Queria dizer que estou muito ansiosa para me apresentar em Manaus e não vejo a hora de darmos início ao trabalho. Vai ser uma honra vestir a camisa do Iranduba FC, estou muito feliz com a oportunidade. Espero que 2020 possa ser um ano muito vitorioso e que possamos sair dele com o mais importante, que é o título. Não vejo a hora de começar o trabalho e ser feliz, se Deus quiser", afirma a goleira.

Karol, destaque da União Desportiva Alagoana, é novo reforço do Hulk | Foto: Reproducação/ Globoesporte.com

Após marcar cinco gols em cinco jogos na última Série A2 do Campeonato Brasileiro, a atacante Karol chamou atenção pelo União Desportiva Alagoana (UDA). Ela, que tem passagens por CSA e Central de Caruaru (PE), estava no UDA há três anos, onde ajudou o time a conquistar o tricampeonato alagoano. A jogadora de 19 anos é mais uma aposta do diretor de futebol Lauro Tentardini, responsável por algumas das contratações mais badaladas do Iranduba FC.

"O Lauro [Trentardini] entrou em contato comigo para saber se eu tinha interesse depois de ver os jogos da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Ele me fez a proposta e eu aceitei sem dúvidas. O Iranduba é um clube grande, em outro patamar. É uma chance indispensável. Em 2020 quero poder mostrar meu futebol, quem sabe chegar à Seleção Brasileira. Quero ajudar o Iranduba a realizar novas conquistas", conta.

Com esses reforços, o Hulk da Amazônia chega a nove jogadoras confirmadas para a disputa da Série A1 do Campeonato Brasileiro. O time estreia no dia 9 de fevereiro, contra a Ponte Preta (SP), fora de casa. A estreia diante da torcida amazonense será no dia 12, contra o Santos.