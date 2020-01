Fast Clube anuncia elenco oficial de olho no título do 'Barezão 2020'

Fast apresenta time com 27 jogadores para a temporada 2020 | Foto: Reprodução/ Rádio AGazeta da Tarde

Manaus - Fim do mistério para o torcedor do Fast Clube: o elenco oficial para a disputa do Campeonato Amazonense de 2020 está definido. Em evento, ocorrido na manhã desta quinta-feira (9), em uma instituição de ensino superior na Zona Sul de Manaus, a diretoria do vice-campeonato amazonense do ano passado anunciou os 27 jogadores que entram em campo em busca do título do "Barezão".

Neste ano, o Fast participa, além do Estadual, da Copa Verde, Copa do Brasil e da Série D do Campeonato Brasileiro. O elenco já trabalha desde o início da semana buscando aprimoramento físico e técnico para a estreia no Campeonato Amazonense. O time, comandado pelo técnico Wladimir Araújo, enfrenta o "caçula" Amazonas FC, atual campeão da Série B do Estadual, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. A bola rola às 20h.

Confira a lista oficial do elenco do Fast Clube para a temporada 2020:

Goleiros - Arnaldo Ressureição de Alencar, João Albano Felipe, Gustavo Rangel Soares Fernandes e Flávio da Paz Guedes;

Laterais - Artur Fernandes Silva Batista, Emerson Alves Tavares, Paulo Henrique Lopes Rodrigues (Romarinho) e Kayo Fernando Lima de Souza;

Zagueiros - Carlos Augusto Almeida Rocha, Deoclécio Caliari Júnior ( Juninho Caliari), Éric Bittencourt Jordy e Guilherme Moller Oliveira;

Volantes - Admilson da Anunciação Barbosa (Dadá), João Vitor Colares, Vithor Mar, William Saroa de Souza e João Lucas;

Meio Campo - Leandro Bispo de Souza, Paulo José da Silva Cortes, Ramon Rogério da Costa Vilhena e Bruno Moraes;

Atacantes - Breno Ferreira Lima Rodrigues, Caio John, Celso Eduardo, Luiz Fernando dos Santos, José Raimundo Souza de Macedo e Raylson do Socorro Damasceno da Silva;

Treinador: Wladimir Araújo;

Auxiliar Técnico: Igor Oliveira;

Preparador Físico: Jean Carlos;

Preparador de Goleiros: Jhoandri Lara;

Massagista: Josué Campos (Traca);

Roupeiro: Clauber Regis e

Auxiliar da Rouparia: Rodni Benacon Rodrigues(Neguinho).