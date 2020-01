Flamengo segue conversa com Goiás para comprar Michael

Michael é esperado nesta quinta no Goiás para iniciar a pré-temporada, mas seu futuro cada vez mais se aproxima de ser no Rio de Janeiro, de vermelho e preto. | Foto: Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.

Depois de dois encontros na quarta-feira, no Rio de Janeiro, o Flamengo tem mais uma rodada de negociação nesta quinta (9) para tentar fechar a contratação do atacante Michael, do Goiás. O que ainda separa a revelação do Brasileiro de vestir a camisa rubro-negra é uma diferença de valores pequena. O clube carioca, porém, está bem confiante no acerto.



O Goiás joga duro desde o início da negociação, e, até agora, não recuou. O Flamengo ofereceu 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões) por 80% dos direitos, mas a equipe esmeraldina deseja este valor apenas pelos 75% que possui. O Goianésia, antigo clube do jogador, tem 5%. Michael possui os outros 20%.



Na quarta-feira, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor de futebol do Flamengo, respectivamente, estiveram reunidos longamente com Edminho Pinheiro, representante do Goiás, para tratar da situação.

A dupla rubro-negra, incansável, seguiu noite adentro de plantão nas conversas por um acerto.

Desta forma, o Flamengo teria que elevar a proposta para 8 milhões de euros (R$ 36,1 milhões) para chegar ao valor. Entre os clubes, a conversa evolui de forma favorável, de acordo com Edminho Pinheiro, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. Há ainda uma divergência sobre a comissão do empresário Eduardo Maluf.

Apesar dos obstáculos, há a expectativa de que um acordo aconteça, por exemplo, com a diferença sendo diluída pelas partes.

