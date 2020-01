Paulinha Gama, destaque do interior do AM, é contratada pelo Hulk

Destaque no interior do Amazonas, Paulinha Gama é mais uma aposta do Iranduba para a Série A1 do Brasileirão | Foto: Divulgação/ Iranduba FC

Manaus - A nova contratação do Hulk é Paulinha Gama, oficializada na manhã desta quinta-feira (9). A zagueira, do município de Urucurituba (207 km de Manaus), é a mais nova aposta do Iranduba FC para a Série A1 do Campeonato Brasileiro.

A defensora de 19 anos foi uma das revelações do último Campeonato Amazonense Feminino, onde jogou pela Liga Itacoatiarense. As boas exibições, inclusive contra o próprio Iranduba, fizeram com que o Hulk buscasse a sua contratação.

Animada com o novo desafio, Paula quer inspirar mais conterrâneas a chegarem onde ela chegou. "Tenho amigas que se inspiram em mim porque eu nunca desisti. Hoje, elas também já querem jogar fora e estão em busca de uma oportunidade como a que eu tive. Está sendo uma grande vitória para a minha cidade. Nenhuma mulher de lá conseguiu jogar o Brasileirão antes", diz Paulinha.

Os primeiros passos de Paulinha no campo foram aos 12 anos de idade, quando jogou seu primeiro campeonato municipal. Sete anos depois, a realidade supera qualquer sonho de infância.

"Jamais pensei que eu jogaria no Iranduba, ainda mais em um Campeonato Brasileiro. É uma emoção muito grande. Tem gente que ainda não acredita que vou jogar lá, por eu ser uma menina do interior, e saberem que quase não somos vistas".

O diretor de futebol do Iranduba FC, Lauro Tentardini, exaltou o potencial da nova contratada e o celeiro de talentos do interior amazonense.

"É uma zagueira firme, de muita qualidade. É mais um talento do nosso interior. O Iranduba já tem a Flávia, de Manacapuru, recentemente convocada para a seleção sub-20, e a Marília, da Vila do Janauacá, na seleção sub-17. Isso é muito importante para nós".

