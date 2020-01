Nacional é goleado pelo Red Bull Brasil e dá adeus à Copinha

Após quebrar tabu de quatro anos sem vitória de um time amazonense na Copinha, o Nacional está eliminado da competição | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - O Nacional FC se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma derrota de 4 a 1 para o Red Bull Brasil (SP). A partida ocorreu às 16h (horário de Manaus), da última quinta-feira (9), no estádio Benito Agnelo Castellano, o Benitão, pela última rodada da primeira fase da Copinha. João Bruno anotou o gol manauara, mas Vitinho (duas vezes), Brown e Fonseca, definiram o placar e a eliminação do Naça.

Na partida anterior, contra o Velo Clube (SP), o Leão da Vila Municipal interrompeu a seca de quatro anos de um time amazonense sem vitória na Copa São Paulo. A classificação era difícil, mas após a vitória por 3 a 2 contra a equipe Rio-Clarense, o Naça apostou tudo contra o Red Bull Brasil. Essa foi a nona derrota de um time do Amazonas na Copinha desde 2016.

O jogo

No primeiro tempo, a partida começou com o Leão da Vila rumo ao ataque, por meio de pressão ao adversário, enquanto o Red Bull chegava em contra-ataques. Aos oito minutos, Vitinho saiu cara a cara com Victor, mas o arqueiro nacionalino evitou o gol da equipe paulista.

Aos 11', o Mais Querido respondeu com Denilso, que recebeu na esquerda e arriscou de fora da área, mas a bola passou rente à trave. Aos 23 minutos, Heytor cobrou escanteio no primeiro pau, Max Nobrega desviou, mas o goleiro do RB fez grande defesa. No rebote, Vinicius Gyan tentou, mas foi parado pela defesa. Aos final da primeira etapa, porém, Júlio César lançou para Brown, que apareceu livre para abrir o marcador para os paulistas.

No segundo tempo, o time comandado por José Ribamar voltou melhor e logo no primeiro minuto, Max Nobrega recebeu lançamento na área, driblou o marcador, mas se desequilibrou e finalizou para fora. No lance seguinte, Max sofreu o falta dentro da área e o juiz marcou penalidade máxima para o Leão da Vila. João Bruno foi para cobrança e empatou a partida.

Aos 8", porém, em jogada pela esquerda, Matheus Moreira cruzou para Vitinho que chutou e colocou a equipe adversária novamente a frente do placar. O RB não deu descanso e, aos 13 minutos, Brown lançou para Vitinho, que ficou cara a cara com o goleiro Victor e bateu forte para ampliar.

Aos 19, Fonseca recebe cruzamento pela esquerda e de primeira, coloca o Red Bull mais à frente. Aos 31, Juliano apareceu cara a cara com Victor, que sai do gol e faz grande defesa, evitando o quinto gol. A partida terminou com o placar de Nacional 1 x 4 Red Bull Brasil-SP.

Com este resultado, o Leão da Vila Municipal encerra sua participação na 51⁰ edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na quarta colocação, com três pontos conquistados, sendo uma vitória e três derrotas.

*Com informações da assessoria.