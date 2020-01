Duelos de times do AM na Copa do Brasil têm datas e horários definidos

A premiação para o vencedor ainda não foi divulgada este ano | Foto: Divulgação/ Manaus FC

Manaus - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, em dezembro de 2019, os adversários dos times amazonenses na Copa do Brasil de 2020. Na primeira fase, o Manaus FC encara o Coritiba e o Fast Clube enfrenta o Goiás - ambos os times rivais das equipes amazonenses estão na Série A do Campeonato Brasileiro, principal divisão do futebol nacional. O diretor de competições da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ivan Guimarães, confirmou ao Em Tempo que o Rolo Compressor entra em campo no dia 5 de fevereiro e o Gavião do Norte no dia 12 do mesmo mês.

De acordo com Guimarães, as partidas serão nessas data por conta dos calendários dos clubes. Como o Goiás joga pela Copa Sul-Americana no dia 11/02, contra o Sol de América, da Argentina, o duelo com o Fast Clube ficou definido para o dia 5 de fevereiro. Já o Manaus FC enfrenta o Coritiba no dia 12, sem necessidade de alterações.

"Os dois jogos acontecem na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, às 21h30, pelo horário de Manaus, porque a CBF quer transmitir as partidas. Não tem expectativa para mudança nem de horários, nem dos locais dos jogos. Estamos só aguardando a confirmação oficial da entidade", afirmou Ivan Guimarães.

Fast volta à Copa do Brasil em 2020, em ano de mudanças no clube | Foto: Divulgação/ Fast Clube

O Manaus está na chave três junto com Sport (PE), Coritiba (PR), Gama (DF), Brasil de Pelotas (RS), Remo (PA) e Brusque (SC). Já o Fast está na chave nove, juntamente com Vasco da Gama (RJ), Goiás (GO), Altos (PI), Aquidauanense (MS), ABC (RN), Santo André (SP) e Criciúma (SC).

Retrospecto negativo

Desde 2014, nenhum time do Estado conseguiu o feito de sobreviver à primeira fase da competição. Em 2018, Manaus e Nacional foram eliminados após empatar com CSA (AL) e Ponte Preta (SP). Ano passado, o Gavião do Norte perdeu para o Vila Nova (GO) e o Fast Clube para o Oeste (SP).

Caso o Gavião do Norte e Rolo Compressor se classifiquem para a próxima fase, enfrentarão, respectivamente, os vencedores dos confrontos: Gama (DF) x Brasil de Pelotas (RS) e Santo André (SP) x Criciúma (SC). Em dez anos, apenas três times do Amazonas passaram da primeira fase da competição.

O Penarol (AM) eliminou o Santa Cruz em 2012, enquanto o Nacional avançou de fase em 2013 e 2014. O Princesa do Solimões também chegou na segunda fase em 2014, sendo eliminado pelo Santos (SP).



Arena da Amazônia receberá as duas partidas da Copa do Brasil | Foto: Divulgação/ Fast Clube

Premiações e times nas oitavas

Em 2019, a competição ganhou um atrativo a mais por conta da premiação. O campeão Athlético desembolsou cerca de R$ 64 milhões. Manaus FC e Nacional receberam R$500 mil cada pela participação na primeira fase e, embora a CBF não tenha divulgado os valores para 2020, a expectativa é de aumento.



Onze times entrarão na competição já nas oitavas de final, são eles: Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Corinthians e Inter, por terem se classificado para a Copa Libertadores deste ano. Também entram na lista o Cuiabá, por ser campeão da Copa Verde, e o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste. Além deles, o Bragantino, campeão da Série B, e o Athlético (PR), atual campeão da Copa do Brasil, fecham a lista.