Amazonas FC anuncia mais quatro e chega a 19 reforços para 2020

Raphinha, Alan, Gabriel Soeiro e Djalma são os novos nomes no elenco de 32 jogadores do Amazonas FC | Foto: Divulgação/ Amazonas FC

Manaus - O Amazonas FC segue a todo vapor, anunciando novos jogadores contratados todos os dias. O clube já chega a 32 nomes no plantel para o Campeonato Amazonense de 2020. Na última quinta-feira (9), a Onça-Pintada anunciou os meias Raphinha e Gabriel Soeiro, e aposta nos jovens Djalma (atacante) e Alan (zagueiro) para conquistar o título inédito.

Gabriel Soeiro é o nome mais conhecido dentre os torcedores amazonenses. O meia atacante, de 22 anos, se destacou no Campeonato Amazonense do ano passado jogando pelo Atlético Rio Negro Clube, onde marcou um gol em 13 partidas.

Antes de fechar com o Amazonas FC, Soeiro disputou o Campeonato Carioca na terceira e na quarta divisão. Pelo Bela Vista, foram três gols em 14 jogos e, defendendo o Atlético Carioca, passou em branco nas sete partidas que disputou.

Aos 32 anos, o meia Raphinha chega como um dos mais experientes do elenco. Revelado pelo Fortaleza, teve breve passagem pelo Torreense, de Portugal, mas acabou voltando para o Brasil e ficando pelo Nordeste. Lá, jogou por Maracanã (CE), Ferroviáro (CE), Icasa (CE), Tiradentes (CE), Sergipe (SE), Maranguape (CE), Parnahyba (PI) e Caucaia (CE). Seus clubes mais recentes são Guarani de Juazeiro e ASSU, pelos Estaduais do Ceará e do Rio Grande do Norte, respectivamente.

O atacante Djalma e o zagueiro Alan são apostas da Onça Pintada para o Campeonato Amazonense. Djalma, de 20 anos, é "cria da base" do Amazonas e ganha sua primeira oportunidade no futebol profissional. Já Alan, jogou o Campeonato Goiano pelo Goiatuba, sendo campeão da Série B do Estadual. Antes disso, jogou por Horizonte (CE), Ypiranga (AP), Paragominas (PA) e Tocantinópolis (TO).

O Amazonas FC estreia na Série A do Campeonato Amazonense no dia 23 de janeiro, contra o Fast Clube, atual vice-campeão do torneio. A bola rola às 20h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.