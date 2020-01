Goleiro José Victor revela: “Nacional me ajudou a realizar um sonho”

Como a maioria dos aspirantes a jogador, José Victor de 19 anos, também queria fazer gols, mas foi debaixo das traves que ele mostrou suas habilidades | Foto: Divulgação/Gustavo Muniz





Manaus - “Quem nunca sonhou ser um jogador de futebol?”, frase clichê, que também fez sucesso na voz de Samuel Rosa, vocalista da banda Skank. Para um garoto nascido no interior do estado do Amazonas, assim como tantos mundo afora, era mais que um sonho se tornar um jogador de futebol.

Como a maioria dos aspirantes a jogador, José Victor de 19 anos, também queria fazer gols, mas foi debaixo das traves que ele mostrou suas habilidades, superando não apenas as dificuldades do mundo da bola, como também a baixa estatura para ser goleiro. O jovem mede 1,74m.

No primeiro dia de 2020, José Victor embarcou rumo a São Paulo, levando consigo não apenas o manto azulino do Nacional Futebol Clube , como também a esperança de um povo que quer ver seu futebol de base brilhar novamente. Ele e a delegação amazonense deram início a mais uma chance de poder fazer história na maior competição de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Em meio a tanta ansiedade pela primeira partida, ele também carregava a desconfiança pela tão comentada altura. Poderia ser algo positivo para os adversários e desfavorável aos amazonenses, mas o garoto sabia o que queria.

Chegou a hora do apito inicial. O primeiro adversário, do Grupo 6, foi o Paraná-PR. José Victor operou verdadeiros milagres, os narradores gritavam seu nome e não escondiam a admiração pelo arqueiro tão baixo voar daquele jeito. Apesar da ótima atuação, o Naça acabou sendo derrotado por 4 a 1.

Mas era o momento de pensar adiante, três dias depois já teria o Velo Clube-SP pela frente. Os donos da casa jogavam com a torcida a seu favor e, mais uma vez, o pequeno grande goleiro mostrou a que veio: se agigantou com as luvas nas mãos e junto com seus companheiros, deu a primeira vitória ao Leão e quebrou o tabu de três anos de que um clube amazonense não vencia a competição. O jogo eletrizante terminou em Naça 3 x 2 Velo Clube.

Os leões foram para a terceira e última rodada, uma partida essencial, onde o Mais Querido tinha totais chances de classificação. Desta vez, pela frente estava o fortíssimo Red Bull Brasil, mas era momento de enfrentamento e assim foram a campo.

O adversário mostrou a superioridade logo no início, principalmente no entrosamento. São jogadores que atuam juntos a mais tempo, o trabalho na base é diferente, isso é inevitável, porém, o Touro Louco não contava com o garoto que sonhava em ser um jogador de futebol e José Victor agarrou tudo com os pés e com as mãos. Fez o que pode até o final do primeiro tempo quando o atacante abriu o placar.

Na volta do intervalo, o Naça ainda chegou a empatar e, novamente, o goleiro azulino, junto aos seus companheiros fizeram o que puderam, mas infelizmente acabaram perdendo dentro de campo por 4 a 1 e, consequentemente, sendo eliminados.

Questionado sobre o resultado, o arqueiro faz questão de explicar que perderam no jogo, mas ganharam experiência sem igual e em tom de gratidão, ele exalta o clube, comissão técnica e seus companheiros.

“Acreditávamos na classificação e tínhamos chances contra o RedBull, mas infelizmente enfrentamos uma equipe muito forte fisicamente e tecnicamente. Mas, acredito que o resultado dentro de campo, não mostra exatamente como saímos. Estamos de cabeça erguida, consciente que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. A experiência que adquirimos alí, levaremos para toda a vida”, afirmou.

A delegação azulina retorna a Manaus na madrugada de sexta-feira (10) para sábado (11) e o pequeno gigante goleiro estará nos braços de seus familiares para recuperar as energias e pensar no futuro.

*Com informações da assessoria