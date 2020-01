Professor e estudantes do Careiro se superam para jogar Copa de Futsal

Manaus - Um professor altruísta e um sonho de transformar a vida de estudantes por meio do esporte. É com esse espírito que Cândido Pereira Jucá Filho, mais conhecido como “Candinho Jucá”, lidera o Esporte Clube Castanho, um dos 17 times inscritos na categoria Sub-15 da Copa Rede Amazônica de Futsal . A competição deu largada na noite da última terça-feira (7), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus.

O Esporte Clube Castanho, que representa o município do Careiro (a 124 quilômetros da capital em linha reta), está no Grupo 4, ao lado do Vai Que Cola Sub-15, EF Camisa 10 e Focados FC. Na partida de estreia, o time venceu o EF Camisa 10 placar de WxO, que é 3 a 0. O duelo aconteceu na noite da última quarta-feira (8), no ginásio Domício Velloso da Silveira (SESI), em Manaus.

A bola rolava até os 7 minutos do primeiro tempo, quando a equipe de arbitragem percebeu que o time adversário jogava com um uniforme que fazia propaganda política, o que não é permitido pelo regulamento da competição. Por esse motivo foi dado o WxO.

Amor pelo esporte

Licenciado em Pedagogia, Bacharel em Educação Física e Especialista em Gestão e Organização Esportiva, o professor Candinho tem 60 anos. Ele trabalha na Escola Estadual Thomé Ferreira Santiago e é um velho conhecido do futsal e do futebol amazonense. Nas categorias de base do futsal, teve excelentes resultados nas seletivas e fases finais dos Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s). No adulto, brilhou ano passado na comissão técnica do Unidos do Alvorada, bicampeão estadual da Série Ouro.

“Sou apenas um professor perto da aposentadoria, mas que mantenho acesa a chama do esporte no município. O futsal é uma ferramenta importante no processo pedagógico.”, disse o técnico.

Prevenir para não remediar...

Assim como em outros municípios do interior, o Careiro sofre com o avanço do tráfico de drogas e da criminalidade. A juventude é alvo da “vida fácil” oferecida pela bandidagem. Para o professor, é nesse sentido que o futsal e outras modalidades devem ser apoiados e incentivados pelo Poder Público.

“Não só eu, mas outros professores, fazemos um trabalho que poucos conhecem ou valorizam. Muitas vezes ficamos no anonimato e essa Copa é importante porque dá visibilidade a projetos sociais como o nosso”, comentou Candinho.

Maratona

Para jogar em Manaus, o Esporte Clube Castanho destaca o apoio que está tendo da Prefeitura do Careiro com o transporte. A primeira parte da viagem é feita pela estrada, com mais de 110 quilômetros de percurso dentro de um ônibus. Depois, a comissão técnica e os curumins pegam uma lancha do outro lado do rio, e são mais 30 minutos de jornada. Chegando ao Porto da Ceasa, o grupo usa da tecnologia, chamando os motoristas de aplicativos até o destino do jogo. Vencer o cansaço da viagem é o primeiro desafio.

O professor enaltece que, apesar das dificuldades, este ano, além da Prefeitura do Careiro estar apoiando o time por meio da Secretaria de Educação e da Gerência de Esporte, outras pessoas abraçaram a causa. É o caso de Aiud de Paula (Posto São Francisco), Gabriel Martins (Manaquiri), Ronaldo Martins (RM Transportes de Samaúma), além dos próprios pais dos atletas.

Elenco

O grupo é formado por atletas do Careiro, além de três reforços vindos de Manaquiri. O elenco é composto pelos seguintes integrantes: Brendo e Stanley (goleiros), Riguison, Douglas e Juan (fixos), João Vitor, Roxinho, Albecson, Léo ,Felipe e Lucas (alas) e Luedson, Herbert ,Luiz Henrique e Ralison (pivôs). A comissão técnica conta com Candinho Jucá (técnico) e Jamy Carvalho (auxiliar).

*Com informações da assessoria