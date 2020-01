Fajardo rechaça favoritismo: ‘Futebol se resolve dentro de campo’

| Foto:

Manaus - Assim como aconteceu nas conquistas anteriores, o Manaus Futebol Clube não terá vida fácil em busca do tetracampeonato amazonense. Com sete rivais diretos na briga pela taça, o Gavião do Norte apostou na manutenção de jogadores importantes da última temporada, promoveu jovens destaques da base e realizou contratações pontuais para encarar 2020.

Técnico do time esmeraldino desde fevereiro do ano passado, Welington Fajardo espera muitas dificuldades durante o Campeonato Amazonense. Comandante da equipe na conquista do tricampeonato estadual, ele recusou o favoritismo imposto pelos rivais e aposta numa competição de alto nível técnico e disputas acirradas desde a primeira rodada.

“O favoritismo são os adversários que falam, nós não nos sentimos favoritos, porque futebol se resolve dentro de campo, não fora, nem falando, sim jogando. Se não jogarmos melhor, não ganharemos, e isso falo todos dias para os atletas. Futebol você tem que estar provando o tempo todo, e estamos trabalhando forte para jogarmos bem, o resultado é consequência daquilo que apresentarmos no jogo”, declarou Fajardo.

De acordo com o comandante, o elenco é experiente e sabe que vai ser preciso se doar 100% em todos os jogos para brigar pelo título. “Nós não estamos no Flamengo, Real Madrid, muito menos no Barcelona. Somos operários do futebol. Por tudo que nos cerca, não tem espaço para outra coisa dentro do nível que jogamos, a não ser sermos humildes trabalhadores para colocar o pão de cada dia na mesa de casa. Essa é nossa realidade”, afirmou.

O Manaus entra em campo pela primeira vez nesta temporada no próximo dia 21 (terça-feira). Na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, o Gavião encara o São Raimundo, às 20h30, em confronto que marca a abertura do Campeonato Amazonense 2020.

*Com informações da assessoria