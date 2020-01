Nacional FC anuncia Lorenzo, jovem goleiro do Campeonato Brasiliense

Matheus Alves Lorenzo, de 23 anos, é o novo goleiro do Nacional para o "Barezão 2020" | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - O Nacional Futebol Clube anunciou, no último sábado (11), a contratação do goleiro Matheus Alves Lorenzo, de 23 anos. O jovem jogador vem do Paranoá (DF), chega para disputar o Campeonato Amazonense e "briga" por posição com André Regly.

O arqueiro, que em 2019 jogou o Campeonato Candango pelo Capital CF e teve breve passagem pelo Paranoá, também já defendeu o Brasiliense, antes de fechar com o Naça. Motivado com a transferência, Lorenzo já treinou com seus novos companheiros e revela sua expectativa com a camisa azulina.

“A expectativa é a melhor possível. Estou muito focado e pode ter certeza que empenho e dedicação não vão faltar. Honrarei essa camisa, assim como meus companheiros, que vem treinando forte diariamente para conquistarmos objetivos do clube”, garantiu.

Com histórias que incluem acessos e títulos no futebol brasiliense, Lorenzo acredita nos títulos para ganhar visibilidade. Natural de Goiânia (GO), o arqueiro de 1,90m e 83 kg chega para encorpar o elenco do Nacional, que foi anunciado com 22 jogadores.

“Fiz dois bons Campeonatos no Distrito Federal, onde consegui, junto com meus companheiros, dois acessos e dois títulos seguidos de maneira invicta. Foram conquistas que ajudaram na minha contratação”, revelou.

Dupla de jovens

Lorenzo e seu companheiro de posição, André Regly, são dois goleiros jovens, ambos com 23 anos de idade, mas com determinação de atleta experiente. O novo reforço do Leão, garante que juventude será um fator positivo na temporada.

“Nacional é um clube grande, com mais de 100 anos de história, que possui uma torcida apaixonada e com sede de títulos e é nisso que temos pensado desde que viemos para cá. O André é jovem assim como eu e, sem dúvida alguma, vamos usar nossa força e vitalidade para ajudarmos no que for necessário. Espero poder dar muitas alegrias a todos”, disse.

*Com informações da assessoria.