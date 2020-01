Com apoio do Clipper, Tufão anuncia elenco valorizando a prata da casa

Os 26 comandados pelo técnico Mazinho foram apresentados oficialmente na última sexta feira (10) | Foto: Rômulo Almeida/ Globoesporte.com

Manaus - O São Raimundo Esporte Clube apresentou, na última sexta-feira (11), o elenco que vai disputar o "Barezão 2020" sob o comando do técnico Mazinho. O anúncio ocorreu na sede do clube, situada na Zona Oeste de Manaus. Dos 26 atletas confirmados, dez foram trazidos em parceria com o Atlético Clipper Clube e seis são das categorias de base.

Buscando reafirmação após acesso com o vice-campeonato da Segundinha, o "Tufão da Colina" fechou parceria com a Águia Dourada do Parque Dez. As diretorias confirmam o acordo que começou com Mazinho assumindo o São Raimundo, após comandar o Clipper. Além dos seis jogadores que já haviam sido confirmados, outros quatro nomes ex-Clipper foram anunciados para integrar o elenco desta temporada.

Das divisões de base, o lateral Diogo, os volantes Carlos Henrique e Jonathan, o meia Gabriel e os atacantes Jonathan Lima e Keonny são novidades. Em contrapartida, outros três jogadores, que já eram dados como certos no plantel, deixaram o clube: o lateral Dadinho, o zagueiro Gian Tavares e o atacante Paulinho.

Com seis gols em quatro jogos pelo Clíper, Maurício Stronda integra o elenco do São Raimundo para o Barezão | Foto: João Normando

Um dos destaques na apresentação do Tufão é nada mais, nada menos, do que o artilheiro da Série B de 2019: Maurício Stronda, que marcou seis gols em quatro partidas pela Águia Dourada do Parque 10. Em 2019, teve a grande marca de 12 gols em 16 jogos, somando as participações no Estadual amazonense, na terceira divisão do Campeonato Carioca e na segundona do Cearense.

O Tufão não tem vida fácil na estreia do Barezão 2020 e encara o Manaus FC, atual tricampeão da competição. Após mudanças nas datas e horários das partidas da rodada inicial, o primeiro jogo do São Raimundo será no dia 21 de janeiro. A bola rola às 20h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

Confira o elenco oficial do São Raimundo para a disputa do Campeonato Amazonense

Goleiros: Guanair Jr, Matheus Melo e Diego;

Zagueiros: Pastor, Rondinelli e Luan;

Laterais: Carlinhos, Diogo, Alberto e Iton;

Volantes: Rogério Pedra, Serginho Duarte, Alex, Alison, Carlos Henrique e Jonathan Boca;

Meio campo: Adrianinho, Kelve, Gabriel, Carlos Junior, Wendel, Dennys Richard e Welington Silva;

Atacantes: Maurício Stronda, Jonathan Lima, Keonny e

Técnico: Mazinho.