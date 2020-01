4º colocado em 2019, Penarol revela elenco para o "Barezão 2020"

Com 24 jogadores, elenco do Penarol AC para o "Barezão 2020" está definido | Foto: Divulgação/ Penarol AC

Manaus - O Penarol AC apresentou, na tarde do último domingo (12), a sua comissão técnica e o elenco que vai disputar o "Barezão 2020". Em evento realizado no Estadio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (270 km de Manaus), os 24 jogadores foram apresentados e participaram da entrega de troféus e medalhas aos vitoriosos do Campeonato Itacoatiarense.

O Leão da Velha Serpa terminou o Campeonato Amazonense de 2019 na quarta colocação, mas a diretoria já avisou que o foco, neste ano, é no título da competição. A estreia do Penarol AC no Campeonato Amazonense de 2020 acontece no dia 22 de janeiro. O Leão Azul Itacoatiarense vai até Manacapuru (município distante 98 km de Manaus), encarar o Princesa do Solimões, no clássico do interior. A bola rola às 19h.

Confira detalhes da apresentação da comissão técnica e do elenco do Penarol para 2020:

Preparador físico: Neto Miranda;

Preparador de goleiros: Gilson Silva;

Massagista: De Assis;

Goleiros: Rascifran (ex-Princesa do Solimões) e Paredão;

Laterais: Gutemberg (ex-Ferroviario/CE), Igor (ex-Grêmio/RS), Tubarão (ex-Manaus/AM) e Digão (ex-Corumbaense/MS);

Zagueiros: Alan (ex-Princesa/AM), Ferreira (ex-Volta Redonda/RJ), Paulo (ex-Marau/RS) e Nathan (ex-Iranduba/AM);

Volantes: Juninho (ex-Manaus/AM), Gaúcho (ex-Araguaia/MT), Ivan e Roni;

Meio campistas: Selthon (ex-São José/RS), Jimy (ex-America/RN), Hugo (ex-Aparecida/GO) e Raílson;

Atacantes: Nena (ex-Red Bull/SP), Heltinho (ex-São Raimundo/AM), Rafa Guedes (ex-Ferroviario/CE), Bruno (ex-Paysandu/PA), Nyago (ex-Aparecida/GO) , Filho do Vento e

Treinador: Igor Cearense.