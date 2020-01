Choque do trovão! Web 'explode' com nude vazado de Yago Pikachu

O lateral Yago Pikachu, do Vasco da Gama, "explodiu" a internet, nesta segunda-feira (13), após ter um nude seu vazado. O jogador apareceu ao fundo em uma foto durante um trote dos atletas da base da Colina. Ele foi pego de surpresa pelo clique de um dos colegas de elenco que ironizavam o cabelo raspado de Cayo Tenório, um dos jovens que subiram para o time profissional.

Nas redes sociais, o assunto ficou entre os mais falados. Muitos torcedores comentaram a foto e usaram o Twitter para ironizar a situação. Além disso, foram feitas piadas com o apelido do atleta - o personagem Pikachu, do desenho japonês Pokémon. Enquanto parte da web reclamava de ter visto a foto íntima do atleta, outros brincaram: "Dormi sonhando com Dedé, acordei com o nude do Pikachu".

Os atacantes Gabriel Pec e Linnick, o zagueiro Ulisses, além do lateral direito Cayo Tenório, tiveram a cabeça raspada e passaram pelas brincadeiras dos mais experientes do elenco.

