7ª Corrida da Mulher Amazônia está com as inscrições abertas

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Instituto Talento Amazônico promove, no dia 8 de março, a sétima edição da Corrida da Mulher Amazônica. A prova terá percurso de 7 km, com saída e chegada na Sefaz, no Aleixo.

As inscrições para a corrida estão sendo realizadas no site www.ticketagora.com.br. O valor, independente da categoria, é de R$ 55, além da doação de um 1 kg de leite, que será destinado a instituições filantrópicas da cidade.

São esperados mais de mil atletas entre profissionais e amadores. Segundo a organizadora do evento, Jeroniza Albuquerque, a saúde e o valor da mulher são os principais pontos a serem destacados pela corrida. “A iniciativa tem o objetivo de fomentar a prática esportiva e enaltecer a figura da mulher na Amazônia”, ressalta.

A inscrição de doadores de sangue é gratuita para as primeiras 20 pessoas e será feita das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira, na Affeam (Rua Franco de Sá, 812 - Aleixo - próximo da Sefaz) mediante apresentação de três comprovantes de doação no exercício de 2019.

A prova será aberta para as categorias Individual Geral Feminino, Masculino e Casal, Usuário de Cadeira de Rodas, Pessoa com Deficiência (auditiva e visual), Servidores da Sefaz e Profissionais da Imprensa.

Mais informações no telefone (92) 99116-9966.

*Com informações da assessoria