Iranduba anuncia elenco para 2020 com foco no 'DNA amazonense'

EC Iranduba voltou à elite do Estadual após vencer a Segundinha, em 2018, e aposta na identidade formadora de atletas para 2020 | Foto: Divulgação/ EC Iranduba

Manaus - O elenco do Esporte Clube Iranduba para o Campeonato Amazonense finalmente está definido, com um plantel inicialmente composto por 29 jogadores, dos quais são sete "pratas da casa" e dez nascidos no Amazonas. O Hulk já treina de olho na estreia contra o Nacional, no próximo dia 23, no estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. O pontapé inicial dos dois times no "Barezão" é às 20h30.

O elenco para 2020 é um "resgate das raízes" do Iranduba, que costuma apostar em jovens atletas: 17 dos 29 nomes são nascidos no Amazonas ou da base do Hulk. Destes, Dassayev, de Iranduba; Max, de Anori; e Nailson Bolacha, do Careiro Castanho, são alguns dos representantes de outras regiões do interior do Estado.

Da nova geração do Hulk, o mais "experiente" é o lateral Ricardinho, de 18 anos, que participou do time campeão da Segundinha em 2018 e vai para o seu terceiro ano como profissional. “Me sinto valorizado. Em Manaus, depois que você completa uma certa idade, ninguém é aproveitado no profissional - mas aqui é diferente”, disse o jovem.

O Iranduba busca resgatar a identidade formadora de atletas na temporada 2020, anunciando sete "pratas da casa" no time principal | Foto: Divulgação/ EC Iranduba

Uma das partes mais importantes ao trabalhar com jogadores das categorias de base é a transição para o time principal. A coordenadora da base, Hellen Passos, ressalta a oportunidade que os jovens estão recebendo e se diz surpresa com a iniciativa do Hulk de trabalhar com a base a longo prazo.

“Quando vim para o Iranduba, o que mais me chamou a atenção no projeto foi que eles não queriam os meninos só para uma competição, e sim para serem os futuros profissionais do clube. Por onde passei, eu nunca tinha ouvido isso. E agora eles vão ter a oportunidade de mostrar o trabalho deles no time de cima”, afirmou Hellen.

O presidente do Iranduba, Amarildo Dutra, anunciou que em 2020 as divisões de base passam a receber recursos exclusivos e reforçou o resgate do DNA do Iranduba na formação e aproveitamento das "pratas da casa".

“Em 2020 entrará, no orçamento do clube, um recurso destinado exclusivamente para as categorias de base. Estou muito feliz pelo trabalho desenvolvido pela Hellen Passos nesses dois anos. Ela conseguiu focar nas metas atribuídas ao departamento: revelar, preparar e reter os jovens promissores”, afirmou o dirigente.

Os 29 jogadores do Iranduba já treinam de olho na estreia do "Barezão 2020" | Foto: Divulgação/ EC Iranduba

Alguns jogadores do atual elenco são velhos conhecidos do torcedor pela campanha de 2019 no Estadual, como Kennerson, Matheus Levi e Rafael Simi. Outros, são conhecidos pelas marcas que deixaram no clube, como é o caso do atacante Nailson Bolacha, autor do primeiro gol da história do Iranduba, em 2011.

A lista também conta com amazonenses que estreiam com a camisa do Hulk, como é o caso do atacante Lucas Espiga, que marcou quatro gols em 13 jogos no ano de 2019, somando as passagens por Rio Negro, Nacional e pelas categorias de base do Holanda.

"Se for falar nos favoritos para o Estadual, não vão falar do Iranduba. É um time que vai dar trabalho, nos treinos dá pra ver que é um time de qualidade. A expectativa é chegar longe e surpreender muita gente", disse o homem responsável pelos gols em 2020.

O elenco que disputa o "Barezão 2020" também apresenta contratações de renome no futebol brasileiro, como o volante Thiago Bonfim, revelado no Bahia. Outros, como o goleiro Thiago Salgado, o zagueiro Dedimar e o atacante Da Silva, chegam diretamente do exterior para reforçar o clube.

A estreia do Hulk da Amazônia no Estadual é contra o Nacional, no estádio da Colina | Foto: Divulgação/ FAF

Os elencos de Iranduba e Amazonas FC ainda não foram apresentados oficialmente às suas torcidas, como foram os casos de Manaus FC, Fast Clube, Nacional FC, Penarol, São Raimundo e Princesa do Solimões. A expectativa da imprensa é que a apresentação, caso aconteça, seja no dia 18 de janeiro, data do aniversário do clube.

Confira o elenco completo do Iranduba para a disputa do "Barezão 2020":

Goleiros: Bruno Saul, Nelsinho, Thiago Salgado e Henrique Bruno (base);

Laterais: Martuchello, Ricardinho e Dassayev;

Zagueiros: Dedimar, Antônio Lara e Kennerson;

Volantes: Thiago Bonfim, Lucas Pinheiro, Gaspar, Matheus Levi e Werley;

Meias: Rafael Simi, Pablo, Ramon, Lucas Andrade e Lúcio Rener;

Atacantes: Caíque, Lucas Espiga, Zé Artur, Max, Da Silva, Nathan, Nailson Bolacha, Rodinha, Iran Pit e

Técnico: Charles Guerreiro.