Nacional reúne convidados em jantar comemorativo dos 107 anos do clube

Diretoria, funcionários do clube e convidados da imprensa se reuniram para celebrar os 107 anos da fundação do clube | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - A diretoria do Nacional FC promoveu um jantar, em comemoração ao aniversário do clube, na noite da última segunda-feira (13) - quando o Leão da Vila Municipal completou 107 anos de fundação. Na ocasião, estiveram presentes, além da diretoria, profissionais da imprensa amazonense, funcionários e convidados de honra do clube.

O presidente do clube, Nazareno Pereira, conduziu o evento e homenageou o Mais Querido pela sua trajetória e legado.

“Dia 13 de janeiro é um dia de festa. É o dia azulino. Eu me sinto honrado por fazer parte desta história, quero aqui parabenizar não só ao clube, mas também aqueles que trabalham todos os dias para fazer com que esse patrimônio funcione, também parabenizo as torcidas, são nacionalinos apaixonados que não medem esforços para apoiar o Leão. Nós estamos trabalhando forte e iremos lutar incansavelmente em busca dos nossos objetivos. Obrigado por existir Naça, feliz aniversário”, declarou o mandatário.

O ex presidente e atual conselheiro, Manoel do Carmo Chaves, o Maneca, não escondeu a emoção ao afirmar que o clube faz parte de sua vida. Também agradeceu o apoio do torcedor e ressaltou que a presença da torcida nos estádio impulsiona o time em campo.

“Eu desejo que a história do Nacional seja engrandecida. Este clube faz parte da minha vida, tenho uma paixão inexplicável por ele. Peço que continuem trabalhando arduamente, por que assim o resultado vem. Obrigado as torcidas que se fazem presentes durantes os jogos e programações do clube, o apoio de vocês é de suma importância para os jovens que nos representam em campo. Parabéns, meu Leão amado, estarei contigo para sempre”, afirmou Maneca.

Um dos momentos mais emocionantes do evento foi a execução do hino do Naça. Todos entoaram a canção. Mas quem realmente conhece a letra é o autor, Flávio de Souza. Ele também deixou sua mensagem e lembrou de sua história com o Leão.

“O Nacional possui uma representatividade muito grande, não só no Amazonas, mas também na Região Norte. Meu coração se orgulha muito de ter feito parte desta equipe. Feliz aniversário Nacional, um clube centenário é um clube de legado, espero que possa ter mais glórias em sua história e traga muitas alegrias ao torcedor nacionalino”, finalizou.