1º Regional Norte de Jiu Jitsu Paradesportivo abre portas em Manaus

A primeira etapa do Regional de Jiu Jitsu Paradesportivo acontece no Centro de Convenções Vasco Vasquez | Foto: Divulgação/ Jiu Jitsu Paradesportivo

Manaus - A primeira etapa do Regional de Jiu Jitsu Paradesportivo 2020 acontece neste domingo (19). Pela primeira vez, Manaus sedia o evento e recebe paratletas da modalidade em uma competição exclusiva. O Regional de Jiu-jitsu é de realização da Federação Catarinense de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FCJJP) e classifica os melhores para o Campeonato Mundial da modalidade, que será disputado na Califórnia (EUA).

O Regional Norte de Jiu Jitsu Paradesportivo acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Centro-Sul de Manaus, e terá lutas nas categorias masculino e feminino, divididas de acordo com as limitações de cada atleta. As lutas demonstrativas serão para todos os jovens de 4 a 17 anos na categoria festival.

1º Regional Norte acontece no dia 19 de janeiro, em Manaus | Foto: Divulgação/ Jiu Jitsu Paradesportivo

No feminino adulto, todas as faixas competem, com peso livre. Já no masculino, as divisões serão por pesos: leve (até 65 kg), médio (até 85 kg) e pesado (mais de 85 kg). Além disso, os lutadores da categoria Absoluto são separados em: Absoluto de Membros Superiores, Absoluto de Membros Inferiores e Absoluto Medulares.

As inscrições são feitas por meio do site SouCompetidor e se encerram na próxima terça feira (14). Ao término do período, os atletas serão divididos conforme a classificação funcional para nivelar as disputas.

Parajiu Jitsu abrindo portas

De acordo com Jonathas Machado, paratleta e um dos organizadores do Regional Norte, “o parajiu jitsu vem ganhando espaço há um tempo”. Ele conta que o evento é um marco pela exclusividade porque as competições normalmente não enquadram o Parajiu Jitsu como categoria.

“Era apenas apresentação. Conseguimos apenas com a Federação Amazonense de Jiu Jitsu (FAJJE), que colocassem como categoria no edital da competição. A única federação que nos abraçou e tem o Parajiu Jitsu como categoria é a FAJJE. Com essa parceria, participamos de todas as competições feitas por ela. Em breve, vamos tentar entrar também no Open da Federação Internacional de Jiu Jitsu Brasileiro”, conta Jonathas.

Jonathas Machado no Campeonato Brasileiro de jiu jitsu paradesportivo, em Florianópolis | Foto: Divulgação/ Jiu Jitsu Paradesportivo

A primeira conquista de dimensões nacionais aconteceu em 2019, com o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Paradesportivo, que aconteceu em Florianópolis (SC). Na ocasião, foram 121 atletas inscritos, divididos em 18 classes funcionais de deficiências. O Amazonas ficou com o 3º lugar na classificação geral, competindo com apenas 9 atletas, enquanto outras equipes tinham até 40 componentes.

“É ótimo organizar um evento de qualidade junto com a FCJJP. Eles acreditaram na gente para realizar esse evento exclusivo para o Parajiu jitsu. Sou um paratleta internacional e fiquei muito contente com a recepção que tivemos no primeiro Campeonato Brasileiro. O respeito que tivemos com tudo lá foi maravilhoso - em Manaus não pode ser diferente”, afirma Jonathas Machado.

Falta de financiamento, mas planos ambiciosos

Ainda que o jiu jitsu paradesportivo esteja em um movimento crescente no cenário brasileiro, a realidade difícil, com financiamento de competições e de atletas, continua dificultando a popularidade dos eventos exclusivos. Segundo Jonathas “Poucas pessoas olham para o Parajiu Jitsu como inclusão social. Os patrocinadores não olham e não valorizam muito os paratletas”.

Parajiu jitsu vem abrindo portas em Manaus e, com o apoio da Federação, pretende ampliar seus campeonatos | Foto: Divulgação/ Jiu Jitsu Paradesportivo

Com a realização do 1º Regional de Jiu Jitsu Paradesportivo, Jonathas Machado pretende abrir portas para que mais competições inclusivas ocorram. Ainda que passe boa parte de 2020 afastado dos tatames por conta de uma cirurgia, o paratleta pretende focar em organizar novos eventos e alavancar o Parajiu Jitsu

"Estamos querendo trazer o campeonato mundial para cá, tanto de Parajiu Jitsu, quanto do jiu jitsu convencional. Estamos em contato com a SJJSAF, juntamente com as federações Catarinense e Amazonense de Parajiu Jitsu que estamos montando", conta o paratleta.