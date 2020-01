Nacional FC confirma acordo de patrocínio com a Bodega do Pão

Nazareno Pereira (à esquerda), presidente do Nacional, ao lado de Mauro Sérgio, representante da Bodega do Pão | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - Nacional Futebol Clube divulgou, na última terça feira (14), o anúncio da parceria com a Bodega do Pão. A empresa, gerida pelos irmãos Mauro Sergio da Silva Moraes, de 48 anos e Manoel Edgar da Silva Moraes, de 56 anos, é uma produtora de panificação, reconhecida no mercado e que fornece para supermercados e atacado/varejo. Está localizada na rua Marqueza de Santos, 92, bairro Coroado I, na Zona Leste de Manaus.

A unidade produtora, que está no mercado há 25 anos, é uma empresa familiar, que tem como sócios os irmãos, Mauro e Manoel. O irmão mais jovem revela que decidiu fechar negócio com o Leão para homenagear o pai já falecido, Manoel da Cunha Moraes.

“Foi por uma questão sentimental. Meu pai era um nacionalino apaixonado. Pudemos presenciar inúmeras vezes ele mostrar esse amor pelo Leão. Eu era América, mas quando o clube fechou as portas, decidi seguir os passos do meu pai. E, hoje é uma grande satisfação dar as mãos com o presidente Nazareno para uma parceria que espero que dure muito tempo”, disse.

O empresário conta que essa é a primeira vez que eles decidem colaborar com o futebol amazonense e espera que outros empreendimentos possam fazer o mesmo.

“É a primeira vez que fazemos esse tipo de negócio. Acreditamos que esse é um bom momento para olharmos de olharmos para o futebol do nosso estado com mais carinho. Temos ai o Nacional com uma história brilhante, o São Raimundo que há alguns anos desfrutava das divisões de cima e mais recente o Manaus que está numa crescente. Precisamos fazer algo para ajudar a levar o torcedor de volta aos estádios”, admite.