Após erro de digitação, FAF divulga mudanças no Campeonato Amazonense

Diretor de competições da FAF admite erro de digitação e explica o motivo de mudanças na 5ª rodada | Foto: Antonio Assis/FAF-AM

Manaus - A Diretoria de Competições da Federação Amazonense de Futebol (FAF) divulgou, na última terça-feira (14), mudanças nos jogos de Amazonas FC, Manaus FC, São Raimundo EC, Nacional FC e EC Iranduba na primeira fase (fase classificatória) do primeiro turno do Campeonato Amazonense de 2020.

Após divulgar a antecipação da primeira rodada do Estadual, na partida entre Tufão e Gavião do Norte, juntamente com a mudança de horário de outros dois jogos, a Federação Amazonense anunciou que outras três partidas sofreram alterações.

O jogo entre Nacional FC e São Raimundo EC, válido pela 5ª rodada do primeiro turno, estava previsto para o dia 4 de fevereiro, mas foi transferido para o dia 6. O horário de início da partida permanece 20h30 e o local do jogo também foi mantido: o Estádio Ismael Benigno (Colina) é o palco confirmado para a partida.

Também na 5ª rodada, EC Iranduba e Amazonas FC trocam com Naça e Tufão. Ao invés de jogar no dia 6 de fevereiro, também no Estádio da Colina, os dois times duelam no dia 4. O local e o horário, no entanto, continuam os mesmos. A bola rola às 20h30.

Pela 6ª rodada, o Gavião do Norte encara o Iranduba no Estádio da Colina e, diferentemente dos outros jogos, teve tanto a data quanto o horário modificados. A partida, que seria no dia 11 de fevereiro, uma terça-feira, foi adiada para o sábado seguinte (15), com o horário mudando das 20h30 para as 16h, sem transmissão televisiva.

De acordo com o diretor de competições da FAF, Ivan Guimarães, as mudanças na 5ª rodada ocorreram para "não haver conflito de horários". Já a partida entre Gavião do Norte e Hulk, pela 6ª rodada, foi alterado por desatenção ao definir os confrontos na tabela da competição.

"O Nacional joga no domingo, então não poderia jogar de novo na terça-feira. Por isso invertemos com a partida do Amazonas FC. No jogo do Manaus FC foi apenas um erro de digitação, porque a partida era para ser no dia 15 desde o início", afirma o diretor.