Palmeiras é eliminado pelo Goiás e segue sem Copinha

Palmeiras perde para o Goiás por 1 a 0, é eliminado da competição e segue sem título da Copinha | Foto: Reprodução/ @Copinha no Twitter

Manaus - Foram definidos, na última terça-feira (14), os últimos classificados para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Palmeiras foi derrotado pelo Goiás e foi eliminado da Copinha. O Cruzeiro perdeu nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal e também deu adeus à competição. O destaque positivo fica para os gigantes Grêmio, Atlético Mineiro, Vasco e São Paulo, que avançam às oitavas de final.

A equipe que encontrou menor dificuldade para avançar foi o Grêmio. No jogo realizado no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, o tricolor gaúcho venceu a Chapecoense por 4 a 0 com gols de Alisson, Vanderson, Wesley e Vitor.

Outra equipe que marcou 4 gols para avançar foi o Atlético Mineiro, que superou o São Bernardo por 4 a 1 em partida realizada no estádio Nicolau Alayon, em Água Branca. O destaque da partida foi o camisa 10 do galo, Calebe, que marcou 3 vezes. Echaporã fez o outro dos mineiros, enquanto Diogo garantiu o de honra do São Bernardo.

Vitórias sofridas

O Vasco da Gama sofreu, mas superou o Itapirense por 1 a 0 graças a gol de Luan aos 25 minutos do primeiro tempo. O sufoco aconteceu porque, ainda na etapa inicial, o gigante da colina ficou com 10 jogadores em campo.

Outra equipe que teve que se esforçar muito para se classificar foi o São Paulo, que superou o Santa Cruz por 2 a 0 graças a gols de Galeano e Kevin.

Gigantes desclassificados

O dia também foi de desclassificação de gigantes do futebol brasileiro. O Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 pelo Goiás, enquanto o Cruzeiro perdeu para o Oeste de 3 a 1, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.

Outras duas equipes garantiram a passagem para as oitavas nesta terça, o Avaí, que superou o Água Santa por 2 a 1, e o Coritiba, que bateu o São Bento por 1 a 0.

Conforntos das Oitavas

Com os jogos de hoje foram definidos os confrontos das oitavas: Londrina x Botafogo-SP, RB Brasil x Internacional, Mirassol x Corinthians, Athletico-PR x Taboão da Serra, Goiás x Vasco, Grêmio x Atlético-MG, Avaí x Oeste e São Paulo x Coritiba.