Manaus FC e Tuchaua anunciam parceria para 2020

Guaraná Tuchaua é o nono patrocinador do clube na temporada | Foto: Yago Frota/Divulgação/Manaus

Manaus - O Manaus Futebol Clube anunciou o Guaraná Tuchaua como novo patrocinador do clube. A revelação aconteceu durante coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (16), na Fábrica da Coca-Cola, localizada na avenida Torquato Tapajós. Com isso, o Gavião do Norte chega a nove patrocinadores, já que também já acertou com VV Refeições, Ovos São Pedro, Samel, Bemol, Bemol Farma, Atem, DB e Philco.

“Estamos muito felizes em fechar com mais uma grande empresa da terra, o Grupo Simões, para a temporada. Isso mostra que o trabalho feito pelo Manaus tem sido reconhecido. Agradecemos a confiança e agora temos a honra de estampar a marca Tuchaua no nosso uniforme”, afirmou o presidente do clube, Luis Mitoso.

O evento do anúncio ocorreu na manhã desta quinta-feira (16), na fábrica da Coca-Cola | Foto: Yago Frota/Divulgação/Manaus

A partir de agora, o tricampeão amazonense terá o apoio do Tuchaua para alçar voos ainda maiores no cenário nacional. Na próxima terça-feira (21), às 20h30, a equipe entrará em campo pela primeira vez na temporada, diante do São Raimundo, em confronto válido pela 1ª rodada do Campeonato Estadual. O jogo acontece na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro Sul de Manaus.

“O Manaus FC resgatou a paixão do amazonense em ir ao estádio de futebol e torcer por um time da Região. Nosso Tuchaua representa o Guaraná da nossa terra, então nada melhor do que unir esses dois gigantes para uma parceria que vai levar longe o nosso sabor e o nosso futebol”, destacou o gerente de trade marketing do Grupo Simões, Hudson Sousa.

Guaraná Tuchaua

Em 1974, o Grupo Simões adquiriu à marca Tuchaua. Ao longo dos anos, o produto se desenvolveu, ganhou o sabor champanhe – mais claro e suave - além do tradicional – mais escuro e encorpado - e novas embalagens, o pet e a lata. Em 2016, a marca foi adquirida pela Coca-Cola Brasil, para consolidar o portfólio de guaranás e leva o selo de “100% Guaraná do Amazonas”.